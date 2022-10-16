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The Guardian узнала о планах британских депутатов обсудить отставку Трасс

The Guardian: депутаты правящей партии Великобритании обсудят будущее Трасс
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Фото: REUTERS/Daniel Leal/Pool
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Депутаты правящей Консервативной партии намерены в понедельник обсудить будущее Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Об этом в субботу, 15 октября, сообщает издание The Guardian.

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Отмечается, что мнения относительно будущего Трасс разделились: одни убеждены в том, что она должна уйти в отставку как можно скорее, другие считают, что нет нужды форсировать события.

«Они собираются сесть и решить, что делать дальше. Сейчас речь идет о спасении Консервативной партии и экономики. Дошло до этого», — поделился источник газеты.

Когда речь заходит о том, кто мог бы занять должность главы правительства, чаще всего упоминают конкурента Трасс в предвыборной гонке, экс-министра финансов Риши Сунака, а также действующего главу оборонного ведомства Бена Уоллеса.

Между тем сторонники Трасс предупреждают, что отставка премьер-министра грозит серьезными репутационными потерями для консерваторов и, вероятно, обернется поражением партии на следующих парламентских выборах. Впрочем, данные The Guardian указывают на стремительное падение «рейтингов» Трасс в правительстве, несмотря на то, что она отбирала его членов по принципу личной преданности.

Ранее в субботу экс-минфина страны и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг, отправленный в отставку, допустил увольнение Лиз Трасс через несколько недель. Известно, что другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что правительство быстро «впало в состояние паралича».

Кроме того, редактор Sky News Дебора Хейнс в этот день сообщила, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти в отставку, в случае если новый глава минфина страны — Джереми Хант — откажется от увеличения расходов на вооруженные силы (ВС).

3 октября стало известно, что в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

До этого, 1 октября, в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

Между тем Трасс 30 сентября признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.

Лиз Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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