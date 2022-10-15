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Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель
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Экс-глава минфина Великобритании допустил отставку Трасс через несколько недель

The Times: экс-министр Квартенг предсказал отставку Трасс в течение нескольких недель
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Фото: REUTERS/Daniel Leal
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Такое мнение высказал отправленный в отставку глава минфина страны и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг 15 октября.

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«Квартенг считает, что Лиз Трасс выиграла себе всего «несколько недель», уволив его и изменив бюджет <...> его увольнения вряд ли будет достаточно, чтобы спасти ее от отставки», — сообщает газета The Times.

Отмечается, что другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что правительство быстро «впало в состояние паралича».

Трасс отправила в отставку главу минфина Квартенга днем ранее. Как отмечается, причиной увольнения Квартенга стал предложенный им непопулярный план бюджета.

3 октября стало известно, что в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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