СМИ предрекли министру обороны Британии отставку из-за Трасс

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может уйти в отставку в случае, если новый глава минфина страны Джереми Хант откажется от увеличения расходов на вооруженные силы (ВС). Об этом в своей статье сообщает редактор Sky News Дебора Хейнс.

«Новый канцлер Великобритании поднял вопрос о возможности отказа от ключевого обещания премьером-министра королевства Лиз Трасс увеличить расходы на оборону — шаг, который, вероятно, будет означать отставку ее министра обороны Бена Уоллеса», — говорится в материале.

Автор сообщает, что Хант на днях заявил, что властям, в частности, министерству обороны страны, придется принимать «жесткие решения» по расходам.

Политик отметил при этом, что Великобритания, возможно, не станет увеличивать расходы на оборону до 3% от размера ВВП к 2030 году, как обещала ранее Трасс.

Как пишет Хейнс, отказ от обязательства Трасс, скорее всего, приведет к отставке Уоллеса с поста министра обороны.

Ранее в субботу экс-минфина страны и автор плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг, отправленный в отставку, допустил увольнение и самой Трасс через несколько недель. Известно, что другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что правительство быстро «впало в состояние паралича».

Трасс отправила в отставку главу минфина Квартенга 14 октября. Как отмечалось, причиной увольнения Квартенга стал предложенный им непопулярный план поддержки экономики страны.

3 октября стало известно, что в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.