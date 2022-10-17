Около ста парламентариев попросили вынести вотум недоверия Трасс

Около ста членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии и премьер-министру страны Лиз Трасс. Об этом 16 октября сообщает издание Inews со ссылкой на депутатов.

«Около ста членов парламента из числа консерваторов могли написать письма… с требованиями провести голосование о смещении Лиз Трасс», — пишет издание.

Как отметил один из консерваторов, Брейди, который находится в отпуске до 17 октября, потребуется помощь нескольких людей, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета.

При этом издание уточнило, что только ему известно, сколько конкретно обращений было подано.

По информации другого источника издания, руководство комитета может провести свой вотум недоверия премьеру. Если оно объявит, что больше не поддерживает Трасс, председатель может посоветовать ей уйти в отставку.

Согласно правилам Консервативной партии, для объявления вотума недоверия должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 депутата). После этого проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии.

Для победы лидеру партии необходимо набрать более 50% голосов. В таком случае он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если лидер проигрывает, то должен уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах.

Накануне издание The Guardian сообщило, что депутаты правящей Консервативной партии намерены в понедельник обсудить будущее Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Как отмечается в материале, мнения разделились: одни убеждены в том, что она должна уйти в отставку как можно скорее, другие же считают, что нет нужды форсировать события.

Ранее, 3 октября, в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

Между тем 1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Уточнялось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого, 30 сентября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. По ее словам, не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.