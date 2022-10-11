Работу кабинета Трасс не одобрили более половины британцев

В Британии зреет недовольство политикой премьер-министра Лиз Трасс. Экономическую политику кабинета не поддерживают ни аналитики Сити, ни рядовые англичане. Так, действия Трасс на посту премьера одобряют 18% британцев, в то время как 55% разочарованы ее работой. Об этом пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Так, отвечая на вопрос, кто бы сейчас мог стать лучшим главой британского правительства, 35% британцев назвали главу лейбористов и лишь 18% — Лиз Трасс.

Ронсли полагает, что в настоящее время Великобритания переживает «период многочисленных чрезвычайных ситуаций», когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.

Кроме того, согласно данным Opinium, 75% респондентов уверены: правящая партия уже не контролирует экономическую ситуацию в стране.

Трасс теряет поддержку среди депутатов-консерваторов и ее короткое премьерство уже близится к концу. По его словам, внутри партии вовсю идет дискуссия, как отстранить Трасс от должности премьера, чтобы увеличить шансы на победу на будущих парламентских выборах в 2024 году.

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Токсичная особа: консерваторы задумались над отстранением Лиз Трасс