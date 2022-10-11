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Работу кабинета Трасс не одобрили более половины британцев

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Фото: Global Look Press/I-Images
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В Британии зреет недовольство политикой премьер-министра Лиз Трасс. Экономическую политику кабинета не поддерживают ни аналитики Сити, ни рядовые англичане. Так, действия Трасс на посту премьера одобряют 18% британцев, в то время как 55% разочарованы ее работой. Об этом пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

Сезон премьера: чего ждать от Лиз Трасс на новом посту
Опросы общественного мнения говорят не в пользу нового главы британского правительства

На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Так, отвечая на вопрос, кто бы сейчас мог стать лучшим главой британского правительства, 35% британцев назвали главу лейбористов и лишь 18% — Лиз Трасс.

Ронсли полагает, что в настоящее время Великобритания переживает «период многочисленных чрезвычайных ситуаций», когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.

Кроме того, согласно данным Opinium, 75% респондентов уверены: правящая партия уже не контролирует экономическую ситуацию в стране.

Трасс теряет поддержку среди депутатов-консерваторов и ее короткое премьерство уже близится к концу. По его словам, внутри партии вовсю идет дискуссия, как отстранить Трасс от должности премьера, чтобы увеличить шансы на победу на будущих парламентских выборах в 2024 году.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Токсичная особа: консерваторы задумались над отстранением Лиз Трасс

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