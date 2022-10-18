Около 15 тыс. британцев подписали петицию о возвращении Джонсона к власти

Около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой нынешней главы правительства Лиз Трасс. Об 18 октября сообщил создавший петицию британский информационный ресурс Conservative Post.

«Мы собрали почти 15 тыс. подписей!» — говорится в сообщении ресурса в Twitter.

Как отметили в Conservative Post, петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей. В течении первого дня под петицией поставили подписи более 5 тыс. человек.

Авторы петиции заявляют о недемократичном смещении Джонсона, за которого голосовали 14 млн человек, с должности «маленькой группой заговорщиков среди парламентариев».

Также авторы документа утверждают, что в сложившейся в стране сутации только Джонсон может предотвратить «электоральную катастрофу» на следующий выборах в парламент.

Ранее в этот же день стало известно, что Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена покидать свой пост на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

16 октября издание Inews сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

За день до этого отправленный 14 октября в отставку министр финансов и автор провального плана спасения экономики Великобритании Квази Квартенг спрогнозировал, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, подписавшая распоряжение о его увольнении, может покинуть свою должность в течение нескольких недель. Другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.