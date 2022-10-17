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Налоговая отставка: Лиз Трасс могут сместить с поста премьер-министра

Как популистские обещания политика сыграли против нее самой
Фото: REUTERS/Daniel Leal
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Лиз Трасс рискует стать самым кратковременным премьер-министром Соединенного Королевства: по оценке собеседников «Известий» в британском парламенте, она утратила авторитет не только в партии и стране, но и в мире — ее экономическая политика вызвала сильное беспокойство на международных рынках. Британские СМИ сообщают, что всё больше депутатов-тори склоняются к тому, чтобы сместить Трасс с поста. Однако это чревато рисками — в частности, очередным ударом по имиджу консерваторов, которые за последние шесть лет досрочно лишились уже трех своих лидеров.

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Лучшее враг хорошего

О том, что с премьерством Лиз Трасс могут быть проблемы, стало понятно через три недели после того, как 6 сентября она вступила в должность. 23 сентября канцлер казначейства Квази Квартенг представил экономический план нового правительства, в котором нашло отражение главное обещание Лиз Трасс — снижение налогов. Именно эта идея привлекла к ней рядовых тори и помогла обогнать ее конкурента, бывшего министра финансов Риши Сунака, который заверял, что налоги, напротив, необходимо повышать.

Новый экономический план включал пакет антикризисных мер, которые должны были помочь людям и бизнесу справиться с ростом цен на энергию, — речь идет, в частности, о том, чтобы на два года заморозить тарифы на электричество и газ. Кабмин отказался повышать налог на прибыль крупных компаний с 19% до 25%, а также не стал увеличивать акцизы на вино, пиво, сидр и снял ограничения на выплаты премий для топ-менеджеров.

Правительство также увеличило максимальную стоимость недвижимости, которая не подлежит гербовому сбору: эта сумма выросла со £125 тыс. до £250 тыс. для всех покупателей и с £300 тыс. до £425 тыс. для тех, кто покупает недвижимость впервые. Кабмин Лиз Трасс обратно понизил размер отчислений на социальное страхование, которые Борис Джонсон увеличил, чтобы поддержать Национальную службу здравоохранения (NHS).

Налоговая отставка
канцлер казначейства Квази Квартенг

Лиз Трасс и канцлер казначейства Квази Квартенг

Фото: REUTERS/Stefan Rousseau

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Самым же громким и неожиданным стало решение снизить максимальную ставку подоходного налога (она касается тех, чей годовой доход выше £150 тыс.) с 45 до 40%.

— Такое резкое снижение налогов должно было произойти за счет роста государственного долга, который и так приближается к 100%, — пояснила «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Соответственно, средства, которые должны были идти на обслуживание госдолга, планировалось брать из бюджета. Другими словами, новый экономический план подразумевал большую дыру в бюджете, что вызвало недовольство и рынков, и Банка Англии.

После того как кабмин анонсировал новый план, британский фунт, который с начала года обесценился на 20%, упал еще на 5% и, практически сравнявшись с долларом, достиг нового исторического минимума. Параллельно в СМИ начали появляться сообщения о том, что обвал валюты вызвал шок на мировых финансовых рынках и что с таким планированием Лиз Трасс может очень скоро утратить доверие однопартийцев. Чтобы поддержать рынок, Банку Англии пришлось потратить на скупку облигаций £65 млрд. Об инициативах Лиз Трасс критически отозвался Международный валютный фонд (МВФ), в котором заявили: эти меры противоречат текущим рекомендациям МВФ и могут привести «к росту неравенства» в стране.

14 октября, спустя две недели споров вокруг плана, стало известно, что Лиз Трасс отправила Квази Квартенга в отставку. Он проработал главой Минфина всего 38 дней. На этом фоне британский фунт потерял еще 1,5% (£1 стоил $1,12), а Лиз Трасс пришлось признать: ее экономическую программу надо корректировать.

Налоговая отставка
фунты
Фото: Global Look Press/Steve Taylor
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«С некоторыми аспектами нашего мини-бюджета мы зашли дальше и быстрее, чем ожидали рынки. Так что методы достижения наших целей сейчас должны измениться», — заявила в тот же день Лиз Трасс, взяв назад свое обещание снизить максимальную ставку подоходного налога с 45 до 40% и не повышать корпоративный налог с 19 до 25%.

Будущее Лиз Трасс

Новым главой Минфина стал Джереми Хант — в разное время в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй он был министром здравоохранения и возглавлял Форин-офис. 17 октября он представил более мягкий экономический план, который отменял шаги, анонсированные три недели назад.

Речь идет, в частности, о том, чтобы заморозить тарифы на электричество и газ не на два года, а на семь месяцев. Правительство также отказалось от ряда налоговых послаблений — Джереми Хант сообщил, что базовая ставка подоходного налога останется на прежнем уровне в 20%, а акцизы на алкоголь вырастут. В силе остается лишь обещание увеличить стоимость недвижимости, которая не облагается гербовым сбором, и снизить размер отчислений на соцстрахование. Это положительно сказалось на курсе фунта, который на фоне заявлений вырос к доллару на 1,2%.

А вот позиции Лиз Трасс день ото дня становятся всё более шаткими: так, в рейтинге популярности британских политиков YouGov она с 21% занимает 23-е место (на первом — ее предшественник Борис Джонсон, у которого 30%). Опрос того же YouGov от 14 октября показал: 59% британцев считают, что Лиз Трасс должна уйти в отставку. Аналогичные настроения витают и среди ее однопартийцев-тори в парламенте — 17 октября, по данным британских СМИ, влиятельные представители Консервативной партии должны были сесть и решить, что делать дальше.

Выиграв внутрипартийное голосование, Лиз Трасс назначила министрами своих друзей, при этом исключив многих способных людей, которые поддерживали Риши Сунака, — объяснил «Известиям» недовольство тори член палаты лордов от консерваторов лорд Ричард Бэлф. — Потом появился бюджет, который на фоне кредитов для финансирования проблем, вызванных COVID, содержал больше прогнозируемых заимствований, чем считалось приемлемым. Процентная ставка по долгосрочным государственным займам резко возросла, и возник кризис ликвидности.

Налоговая отставка
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Фото: REUTERS/Vuk Valcic

По оценке собеседников «Известий» в британском парламенте, Лиз Трасс еще может задержаться на посту премьер-министра, однако это маловероятно.

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В парламентской Консервативной партии всё чаще возникает ощущение, что позиция Лиз Трасс несостоятельна, — отметил источник «Известий» в Вестминстере. — Считается, что она потеряла авторитет не только внутри страны в качестве главы правительства, но и на международном уровне, — она больше, чем кто-либо другой, продвигала фискальную и экономическую политику, которая вызвала такое беспокойство на международных рынках. Джереми Хант отменил некоторые из наиболее масштабных мер, и для Лиз Трасс это весьма унизительно. Но такой поворот должен был произойти. Я считаю, единственный фактор, который, вероятно, спасет ее премьерство, — это нежелание консерваторов вступать в новую борьбу за лидерство так скоро после последней.

Если в ближайшие месяцы Лиз Трасс покинет свой пост, она станет самым кратковременным британском премьером. До нынешней поры этот рекорд принадлежит 23-му главе правительства Джорджу Каннингу — он занял эту должность в 1827 году, проработал на ней всего 118 дней и умер.

В рядах тори есть опасения, что очередной досрочный уход главы партии (начиная с Дэвида Кэмерона в 2016 году это может быть уже четвертой отставкой премьера-тори) нанесет очередной удар по репутации Консервативной партии. Так или иначе, запустить вотум недоверия премьер-министру противники Лиз Трасс сейчас не могут чисто технически — по правилам процедуры, эта возможность закрыта в течение года со вступления главы партии в должность. Однако всё зависит от парламентского комитета 1922 года, который определяет внутрипартийные правила и может пересмотреть их.

Налоговая отставка
truss
Фото: REUTERS/John Sibley

В рядах оппозиции Лиз Трасс уже называют не иначе как хромой уткой — политиком, который обречен на то, чтобы уйти в отставку. Оппозиционные лейбористы, «Либеральные демократы» и Шотландская национальная партия (ШНП) в унисон требуют провести досрочные парламентские выборы (очередное такое голосование должно пройти в 2024 году). Сейчас они в интересах оппозиции: по информации POLITICO, в то время как с начала премьерства рейтинг консерваторов упал с 31 до 24%, уровень поддержки лейбористов вырос с 42 до 50%. Так или иначе, сейчас большинство в парламенте принадлежит консерваторам, поэтому высказываться за досрочные выборы, которые гарантированно будут означать для них утрату мандатов и уход в оппозицию, не в их интересах.

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