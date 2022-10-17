Налоговая отставка: Лиз Трасс могут сместить с поста премьер-министра

Лиз Трасс рискует стать самым кратковременным премьер-министром Соединенного Королевства : по оценке собеседников «Известий» в британском парламенте, она утратила авторитет не только в партии и стране, но и в мире — ее экономическая политика вызвала сильное беспокойство на международных рынках. Британские СМИ сообщают, что всё больше депутатов-тори склоняются к тому, чтобы сместить Трасс с поста. Однако это чревато рисками — в частности, очередным ударом по имиджу консерваторов , которые за последние шесть лет досрочно лишились уже трех своих лидеров.

Лучшее враг хорошего

О том, что с премьерством Лиз Трасс могут быть проблемы, стало понятно через три недели после того, как 6 сентября она вступила в должность. 23 сентября канцлер казначейства Квази Квартенг представил экономический план нового правительства, в котором нашло отражение главное обещание Лиз Трасс — снижение налогов . Именно эта идея привлекла к ней рядовых тори и помогла обогнать ее конкурента, бывшего министра финансов Риши Сунака, который заверял, что налоги, напротив, необходимо повышать.

Новый экономический план включал пакет антикризисных мер, которые должны были помочь людям и бизнесу справиться с ростом цен на энергию, — речь идет, в частности, о том, чтобы на два года заморозить тарифы на электричество и газ. Кабмин отказался повышать налог на прибыль крупных компаний с 19% до 25%, а также не стал увеличивать акцизы на вино, пиво, сидр и снял ограничения на выплаты премий для топ-менеджеров.

Правительство также увеличило максимальную стоимость недвижимости, которая не подлежит гербовому сбору: эта сумма выросла со £125 тыс. до £250 тыс. для всех покупателей и с £300 тыс. до £425 тыс. для тех, кто покупает недвижимость впервые. Кабмин Лиз Трасс обратно понизил размер отчислений на социальное страхование , которые Борис Джонсон увеличил, чтобы поддержать Национальную службу здравоохранения (NHS).

Налоговая отставка Лиз Трасс и канцлер казначейства Квази Квартенг Фото: REUTERS/Stefan Rousseau

Самым же громким и неожиданным стало решение снизить максимальную ставку подоходного налога (она касается тех, чей годовой доход выше £150 тыс.) с 45 до 40%.

— Такое резкое снижение налогов должно было произойти за счет роста государственного долга, который и так приближается к 100%, — пояснила «Известиям» глава центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Соответственно, средства, которые должны были идти на обслуживание госдолга, планировалось брать из бюджета. Другими словами, новый экономический план подразумевал большую дыру в бюджете, что вызвало недовольство и рынков, и Банка Англии.

После того как кабмин анонсировал новый план, британский фунт, который с начала года обесценился на 20%, упал еще на 5% и, практически сравнявшись с долларом, достиг нового исторического минимума. Параллельно в СМИ начали появляться сообщения о том, что обвал валюты вызвал шок на мировых финансовых рынках и что с таким планированием Лиз Трасс может очень скоро утратить доверие однопартийцев. Чтобы поддержать рынок, Банку Англии пришлось потратить на скупку облигаций £65 млрд . Об инициативах Лиз Трасс критически отозвался Международный валютный фонд (МВФ), в котором заявили: эти меры противоречат текущим рекомендациям МВФ и могут привести «к росту неравенства» в стране.

14 октября, спустя две недели споров вокруг плана, стало известно, что Лиз Трасс отправила Квази Квартенга в отставку . Он проработал главой Минфина всего 38 дней. На этом фоне британский фунт потерял еще 1,5% (£1 стоил $1,12), а Лиз Трасс пришлось признать: ее экономическую программу надо корректировать.

Налоговая отставка Фото: Global Look Press/Steve Taylor

«С некоторыми аспектами нашего мини-бюджета мы зашли дальше и быстрее, чем ожидали рынки. Так что методы достижения наших целей сейчас должны измениться», — заявила в тот же день Лиз Трасс, взяв назад свое обещание снизить максимальную ставку подоходного налога с 45 до 40% и не повышать корпоративный налог с 19 до 25%.

Будущее Лиз Трасс

Новым главой Минфина стал Джереми Хант — в разное время в правительствах Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй он был министром здравоохранения и возглавлял Форин-офис. 17 октября он представил более мягкий экономический план, который отменял шаги, анонсированные три недели назад .

Речь идет, в частности, о том, чтобы заморозить тарифы на электричество и газ не на два года, а на семь месяцев. Правительство также отказалось от ряда налоговых послаблений — Джереми Хант сообщил, что базовая ставка подоходного налога останется на прежнем уровне в 20%, а акцизы на алкоголь вырастут. В силе остается лишь обещание увеличить стоимость недвижимости, которая не облагается гербовым сбором, и снизить размер отчислений на соцстрахование. Это положительно сказалось на курсе фунта, который на фоне заявлений вырос к доллару на 1,2%.

А вот позиции Лиз Трасс день ото дня становятся всё более шаткими: так, в рейтинге популярности британских политиков YouGov она с 21% занимает 23-е место (на первом — ее предшественник Борис Джонсон, у которого 30%). Опрос того же YouGov от 14 октября показал: 59% британцев считают, что Лиз Трасс должна уйти в отставку . Аналогичные настроения витают и среди ее однопартийцев-тори в парламенте — 17 октября, по данным британских СМИ, влиятельные представители Консервативной партии должны были сесть и решить, что делать дальше.

— Выиграв внутрипартийное голосование, Лиз Трасс назначила министрами своих друзей, при этом исключив многих способных людей, которые поддерживали Риши Сунака , — объяснил «Известиям» недовольство тори член палаты лордов от консерваторов лорд Ричард Бэлф. — Потом появился бюджет, который на фоне кредитов для финансирования проблем, вызванных COVID, содержал больше прогнозируемых заимствований, чем считалось приемлемым. Процентная ставка по долгосрочным государственным займам резко возросла, и возник кризис ликвидности.

Налоговая отставка Фото: REUTERS/Vuk Valcic

По оценке собеседников «Известий» в британском парламенте, Лиз Трасс еще может задержаться на посту премьер-министра, однако это маловероятно.

— В парламентской Консервативной партии всё чаще возникает ощущение, что позиция Лиз Трасс несостоятельна , — отметил источник «Известий» в Вестминстере. — Считается, что она потеряла авторитет не только внутри страны в качестве главы правительства, но и на международном уровне, — она больше, чем кто-либо другой, продвигала фискальную и экономическую политику, которая вызвала такое беспокойство на международных рынках. Джереми Хант отменил некоторые из наиболее масштабных мер, и для Лиз Трасс это весьма унизительно . Но такой поворот должен был произойти. Я считаю, единственный фактор, который, вероятно, спасет ее премьерство, — это нежелание консерваторов вступать в новую борьбу за лидерство так скоро после последней.

Если в ближайшие месяцы Лиз Трасс покинет свой пост, она станет самым кратковременным британском премьером . До нынешней поры этот рекорд принадлежит 23-му главе правительства Джорджу Каннингу — он занял эту должность в 1827 году, проработал на ней всего 118 дней и умер.

В рядах тори есть опасения, что очередной досрочный уход главы партии (начиная с Дэвида Кэмерона в 2016 году это может быть уже четвертой отставкой премьера-тори) нанесет очередной удар по репутации Консервативной партии. Так или иначе, запустить вотум недоверия премьер-министру противники Лиз Трасс сейчас не могут чисто технически — по правилам процедуры, эта возможность закрыта в течение года со вступления главы партии в должность. Однако всё зависит от парламентского комитета 1922 года , который определяет внутрипартийные правила и может пересмотреть их.

Налоговая отставка Фото: REUTERS/John Sibley