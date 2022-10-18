Лиз Трасс признала ошибки и отказалась покидать пост премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Об этом во вторник, 18 октября, она сообщила в интервью телеканалу Би-би-си.

«Я хочу принять на себя ответственность и извиниться за совершенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться со счетами за энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признаю», — сказала Трасс.

Она добавила, что не намерена покидать свой пост на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

«Я остаюсь, потому что меня выбрали работать на благо этой страны, и это то, что я намерена делать. Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах, и с моей стороны было бы совершенно безответственно не работать на благо страны так, как я это делала», — добавила премьер-министр.

16 октября издание Inews сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

До этого, 14 октября, руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева сообщила, что политика Трасс «не прибавляет популярности» Консервативной партии. Также ею недовольны многие британцы.

3 октября в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

В сентябре Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. По ее словам, не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.