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Эксперт оценила шансы на смещение Трасс с поста премьера Британии

Эксперт Ананьева оценила шансы на смещение Трасс с поста премьера Британии
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Фото: TASS/EPA/TOLGA AKMEN
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поставила Консервативную партию в тяжелое положение. Об этом 14 октября «Известиям» сказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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Накануне газета The Times со ссылкой на источники написала, что на встрече парламентского Комитета 1922 года Великобритании серьезно обсуждался вопрос возможной отставки Трасс.

«Трасс поставила партию в очень тяжелое положение. И слухи о ее смещении начали просачиваться практически сразу. У партии действительно тяжелое положение: менять премьер-министра — дискредитировать партию, не менять премьер-министра — премьер-министр будет дискредитировать партию», — сказала Ананьева.

Эксперт отметила, что действия Трасс «не прибавляют популярности» Консервативной партии.

«Действия Трасс, сначала резкие меры в экономической политике, а затем попытка разворота курса на 180 градусов — это, конечно, популярности Консервативной партии не прибавляет, поэтому для Консервативной партии это будет тяжелое решение, а до выборов осталось не так много времени», — пояснила она.

Ананьева добавила, что среди британцев отношение к Трасс негативное.

«Достаточно посмотреть результаты опросов. Даже у смещенного непопулярного Бориса Джонсона рейтинг был -53, а у нее -59», — подчеркнула она.

9 октября экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian выразил мнение, что Трасс разработала планы по развитию экономики, слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он подчеркнул, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

В тот же день The Guardian опубликовала статью, в которой указывались рейтинги Трасс. Сообщалось, что они опустились ниже, чем у ее предшественников, всего за месяц руководства страной. Отмечалось также, что Трасс убрала из своего кабмина всех политиков, которые каким-то образом были связаны с ее конкурентом на выборах Риши Сунаком, который, по словам обозревателя, был более популярен среди депутатов-консерваторов.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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