Эксперт оценила шансы на смещение Трасс с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс поставила Консервативную партию в тяжелое положение. Об этом 14 октября «Известиям» сказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Накануне газета The Times со ссылкой на источники написала, что на встрече парламентского Комитета 1922 года Великобритании серьезно обсуждался вопрос возможной отставки Трасс.

«Трасс поставила партию в очень тяжелое положение. И слухи о ее смещении начали просачиваться практически сразу. У партии действительно тяжелое положение: менять премьер-министра — дискредитировать партию, не менять премьер-министра — премьер-министр будет дискредитировать партию», — сказала Ананьева.

Эксперт отметила, что действия Трасс «не прибавляют популярности» Консервативной партии.

«Действия Трасс, сначала резкие меры в экономической политике, а затем попытка разворота курса на 180 градусов — это, конечно, популярности Консервативной партии не прибавляет, поэтому для Консервативной партии это будет тяжелое решение, а до выборов осталось не так много времени», — пояснила она.

Ананьева добавила, что среди британцев отношение к Трасс негативное.

«Достаточно посмотреть результаты опросов. Даже у смещенного непопулярного Бориса Джонсона рейтинг был -53, а у нее -59», — подчеркнула она.

9 октября экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian выразил мнение, что Трасс разработала планы по развитию экономики, слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он подчеркнул, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

В тот же день The Guardian опубликовала статью, в которой указывались рейтинги Трасс. Сообщалось, что они опустились ниже, чем у ее предшественников, всего за месяц руководства страной. Отмечалось также, что Трасс убрала из своего кабмина всех политиков, которые каким-то образом были связаны с ее конкурентом на выборах Риши Сунаком, который, по словам обозревателя, был более популярен среди депутатов-консерваторов.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.