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Британские СМИ назвали кабинет Трасс «хуже, чем у Джонсона»

The Guardian: никогда в британской политике лидер не становился настолько непопулярным за столь короткое время
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Фото: REUTERS/Alastair Grant
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Рейтинги нового британского премьер-министра Лиз Трасс опустились ниже, чем у ее предшественников всего за месяц руководства страной. Об этом 9 октября пишет британское издание The Guardian.

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«Люди вообще не хотели быть связанными с мисс Трасс, и они уже требуют развода. Никогда в британской политике лидер не становился настолько удивительно непопулярным за столь поразительно короткое время. Ее рейтинги одобрения упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он стал медленно отравляющим избирательным мышьяком для тори (Консервативная партия Великобритании), она — быстрорастворимый избирательный цианид», — пишет политический обозреватель Эндрю Ронсли.

Автор статьи указал на то, что Трасс убрала из своего кабмина всех политиков, которые каким-то образом были связаны с ее конкурентом на выборах Риши Сунаком, который, по словам обозревателя, был более популярен среди депутатов-консерваторов.

«Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен второй мировой войны. У нее — еще хуже», — указал в своей статье Ронсли, ссылаясь на позицию одного из высокопоставленных членов Консервативной партии.

В статье он также указал на то, что на фоне череды нескончаемых чрезвычайных ситуаций, в которые попадает Соединенное Королевство и явной недееспособности правительства, поддержка Трасс среди депутатов стремительно иссякает, а ее премьерство уже движется к своему завершению.

9 октября экономический обозреватель The Guardian Ричард Партингтон заявил о том, что планы Трасс по развитию экономики слишком похожи на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Партингтон также подчеркнул, что Великобритания, возглавляемая консерваторами, находится на грани затяжной рецессии с самым высоким показателем инфляции за последние 40 лет и что средняя заработная плата находится на уровне 2007 года.

В тот же день шотландский первый министр Никола Стерджен отметил, что на фоне руководства Трасс в регионе растут сепаратистские настроения. Стерджен назвала экономическую политику Трасс «катастрофой».

До этого, 5 октября, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун спрогнозировал народные волнения в стране, если правительство Лиз Трасс не предпримет шаги по поддержке бедных слоев населения.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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