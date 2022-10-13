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СМИ узнали об обсуждениях отставки Трасс среди консерваторов Британии

The Times: британские консерваторы обсуждают возможность отставки Лиз Трасс
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Фото: REUTERS/Pool/Alastair Grant
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На встрече парламентского комитета 1922 года Великобритании серьезно обсуждался вопрос возможной отставки премьер-министра Лиз Трасс. Об этом сообщила 13 октября газета The Times со ссылкой на источники.

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Отмечается, что настроение среди депутатов было «смертельным» для Трасс. Ее выступление на встрече с консерваторами было расценено как катастрофическое.

Между тем, напомнила газета, противники вступившей в должность в начале сентября Трасс не могут сейчас инициировать голосование по вотуму о доверии, поскольку делать это запрещено в первый год работы премьер-министра. При этом у парламентского комитета 1922, который определяет правила избрания лидера партии и его смещения с поста, есть возможность изменить их.

Ранее в этот день обозреватель издания The Telegraph Аллистер Хит в своей статье выразил мнение, что Великобритания рушится из-за «зомби-экономики», которая образовалась в результате отсутствия реальных товаров и услуг. Новому правительству нужно реконструировать государство и направить его на производство большего количества реальных товаров и услуг, отметил он.

Накануне сообщалось, что в Британии из-за политики премьер-министра людей ждет значительное сокращение пособий. Число людей, живущих за чертой бедности, увеличится до 16 млн.

Ранее, 10 октября, агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что в Британии на правительственном уровне идут переговоры относительно возможности ввода ограничения на доходы от продажи энергоносителей в целях снижения влияния резкого роста счетов за электроэнергию для домашних хозяйств.

Днем ранее экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian выразил мнение, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс разработала планы по развитию экономики, слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он подчеркнул, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

В этот же день газета The Guardian опубликовала статью, в которой указывались рейтинги британского премьер-министра Лиз Трасс. Сообщалось, что они опустились ниже, чем у ее предшественников, всего за месяц руководства страной. Отмечалось также, что Трасс убрала из своего кабмина всех политиков, которые каким-то образом были связаны с ее конкурентом на выборах Риши Сунаком, который, по словам обозревателя, был более популярен среди депутатов-консерваторов.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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