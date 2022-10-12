Сокращение пособий скажется на каждой пятой британской семье

В Британии каждая пятая семья может потерять сотни фунтов. Из-за политики Трасс людей ждет значительное сокращение пособий, передает телеканал «Известия». На домохозяйства уже давит рост уровня инфляции. В ряде районов пособия получают больше половины жителей. Число людей, живущих за чертой бедности, увеличится до 16 млн. Однако Сокращение выплат сэкономит казне около £5 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.