Обозреватель The Telegraph указал на разрушение Британии «зомби-экономикой» 

Великобритания рушится из-за «зомби-экономики», которая образовалась в результате отсутствия реальных товаров и услуг. Такое мнение выразил обозреватель издания The Telegraph Аллистер Хит в статье, опубликованной 13 октября.

По его мнению, хозяйственная деятельность в стране держится за счет увеличения стоимости активов и на поддельном росте, подпитываемом долгами.

Более того, на сегодняшний день в Великобритании много «зомби» — это компании с большими долгами, домовладельцы и инвесторы, чей образ жизни строился на низких кредитных ставках в 1–2%.

По словам обозревателя, новому правительству нужно реконструировать государство и направить его на производство большего количества реальных товаров и услуг. Кроме того, в стране необходимо реформировать налоговую систему и регулирование, считает Хит.

Журналист отметил, что если новому правительству во главе с премьер-министром Лиз Трасс не получится решить этот вопрос, то в будущем жителей Великобритании ожидают большие налоги, в том числе для богатых, а также резкое увеличение расходов. Кульминацией такого сценария станет крушение британской экономики, резюмировал автор.

Ранее, 9 октября, экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian высказал мнение, что Трасс разработала планы по развитию экономики, слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он уточнил, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

5 октября бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун спрогнозировал народные волнения в стране, если правительство Лиз Трасс не предпримет шаги по поддержке бедных слоев населения. Со стороны Трасс аморально не повышать пособия одновременно с возросшей инфляцией, отметил он.

Также Браун указал на то, что без мер по снижению сверхприбылей богатых и социальной поддержке бедных Великобританию ждет бунт.