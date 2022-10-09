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Обозреватель The Guardian раскритиковал политику Трасс по экономическому росту

The Guardian: экономическая политика Лиз Трасс больше направлена против экономического роста, чем планы ее критиков
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vuk Valcic
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Планы премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по развитию экономики слишком похожи на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Об этом 9 октября написал экономический обозреватель Ричард Партингтон The Guardian.

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Автор отмечает, что планы Трасс по развитию экономики только навредили финансовым рынкам Великобритании и привели к повышению стоимости ипотеки. Однако во всем этом премьер-министр обвиняет своих критиков, которые «тянут на дно» Соединенное Королевство.

Он добавил, что обновленная программа премьер-министра по снижению налогов для богатого населения страны, похожа на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия, которая вряд ли поможет Великобритании справиться с экономическим кризисом.

Партингтон также почеркнул, что Великобритания, возглавляемая консерваторами, находится на грани затяжной рецессии с самым высоким показателем инфляции за последние 40 лет и что средняя заработная плата находится на уровне 2007 года.

1 октября израильское издание Detaly опубликовало материал, в котором указало, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Лиз Трасс. В публикации отмечается, что страна столкнулась с тяжелым экономическим кризисом и падением национальной валюты.

Ранее, 28 сентября, международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал экономическую политику Великобритании, представленную премьер-министром страны. По словам представителя фонда, решения британского кабмина противоречат текущим рекомендациям МВФ.

27 сентября агентство Bloomberg заявило, что британские фондовые рынки потеряли около $500 млрд, после того как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра Великобритании. Ряд опрошенных агентством экспертов считают, что действия правительства во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже.

Одной из первых инициатив правительства Трасс стало решение снизить налоги. СМИ назвали это решение исторической авантюрой, отметив, что оно было принято без учета текущей ситуации в мире и может привести к кризису фунта стерлингов в стране.

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