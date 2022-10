СМИ узнали о планах Британии ограничить доходы от энергоносителей

В Великобритании идут переговоры между правительством и производителями возобновляемой электроэнергии, власти страны планируют ввести ограничения на доходы от продажи энергоносителей, чтобы снизить влияние резкого роста счетов за электроэнергию для домашних хозяйств. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается, что первые переговоры по этому вопросу прошли в понедельник вечером между министерством бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и некоторыми из крупнейших компаний страны, занимающихся возобновляемой энергией. При этом ведомство отказалось рассказать подробности, заявив, что правительство продолжит защищать домохозяйства от роста цен на энергию.

Так, на встрече, по данным агентства, присутствовали представители некоторых из крупнейших низкоуглеродных производителей в Великобритании, в частности, британские подразделения RWE AG, Orsted A/S, Vattenfall AB и Electricite de France SA, а также местные компании: SSE Plc, Drax Group Plc, Scottish Power Ltd. и Octopus Energy Ltd.

Британское правительство, говорится в материале, уже проводило переговоры с целью разработать план к предстоящей зиме. Тогда в течение нескольких недель обсуждалась возможность перевода низкоуглеродных производителей на продажу электроэнергии по долгосрочным контрактам по фиксированным ценам, а не по рыночным ценам. Между тем переговоры по этому вопросу прекратились из-за опасений властей, что цены на большую часть электроэнергии уже застрахованы до конца года.

Ранее, 9 октября, экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian выразил мнение, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс разработала планы по развитию экономики слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он уточнил, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

5 октября бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун спрогнозировал народные волнения в стране, если правительство Лиз Трасс не предпримет шаги по поддержке бедных слоев населения. Со стороны Трасс аморально не повышать пособия одновременно с возросшей инфляцией, отметил он.

Также Браун указал на то, что без мер по снижению сверхприбылей богатых и социальной поддержке бедных Великобританию ждет бунт.

29 сентября газета Financial Times написала, что жители Великобритании экономят на здоровье из-за повышения стоимости жизни, в том числе из-за роста счетов за отопление и цен на продукты питания. Благотворительные организации страны призывали правительство Британии оказать поддержку домохозяйствам.

Кроме того, 26 сентября газета The Times сообщила, что британцы потратили свыше половины сбережений из-за роста цен в 2022 году. По данным исследования, проведенного консалтинговой компанией KPMG, британские семьи тратят в месяц на оплату продуктов питания, электроэнергии и взносов по ипотеке на £145,5 (9 тыс. рублей) больше, чем в прошлом году.