Экс-премьер Великобритании предрек стране национальное восстание

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун спрогнозировал народные волнения в стране, если правительство Лиз Трасс не предпримет шаги по поддержке бедных слоев населения. Об этом в среду, 5 октября, пишет The Scotsman.

Браун считает, что со стороны Трасс аморально не повышать пособия одновременно с инфляцией, которая в последние месяцы выросла до рекордных значений.

«Это раскол, потому что мы больше не вместе. Это антирабочие меры, потому что 40 процентов тех, кто пострадает, — это работающие люди с низкой зарплатой. Это антисемейные меры, потому что пять миллионов детей окажутся в нищете. И я думаю, главное — это аморально. Она просит бедных нести бремя кризиса, с которым мы столкнулись в этой стране, и ошибок, которые совершили другие люди. Это шрам на душе нашей страны, это пятно на нашей совести», — заявил Браун.

Кроме того, экс-премьер подверг критике план бюджета, предложенный Лиз Трасс и главой министерства финансов Квази Квартенгом. По мнению Брауна, без мер по снижению сверхприбылей богатых и социальной поддержке бедных, Великобританию ждет бунт.

«Будет национальное восстание, потому что план не имеет никакого отношения к тому, чтобы политика роста правительства работала, это просто заставляет бедных платить. Если вы посмотрите на этот бюджет, то независимо от отмены снижения верхней ставки налога с 45 до 40 пенсов, миллиарды фунтов были отданы тем, кто уже богат, которые могли бы быть использованы для оплаты пособий и для того, чтобы служба здравоохранения не испытывала недостатка в ресурсах, которые ей необходимы», — пояснил Браун.

23 сентября Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он назвал снижение налогов «новым подходом к новой эпохе», а также заверил, что благодаря этим мерам годовая инфляция снизится на 5%, что позволит достичь экономического роста в будущем.

Несколькими днями позднее, 30 сентября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов, и его курс рекордно упал.

3 октября стало известно, что в парламентский Комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести премьер-министру вотум недоверия. Это инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.