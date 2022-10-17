Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве сообщили об ударах по критической инфраструктуре города
Мир
Экономист предрек распад Евросоюза из-за действий Германии
Происшествия
Росгвардия задержала 90 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Общество
Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено
Экономика
Криптобиржа Сryptopay прекратит работу с клиентами из России
Мир
ВСУ за неделю перебросили в район Соледара и Артемовска до 2,5 тыс. военных
Авто
Рынок подержанных автомобилей в сентябре сократился на 20%
Пресс-релизы
Подведены итоги юбилейного V Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2022»
Мир
Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии
Мир
В Одессе и Николаевской области повторно объявили воздушную тревогу
Армия
В ЛНР заявили о понимании Украиной неминуемой сдачи Артемовска
Общество
СК проверит данные о вербовке СБУ подростков для совершения терактов

Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии

Политолог Леви назвал главу минобороны возможной заменой Лиз Трасс по посту премьера Британии
0
Фото: REUTERS/Daniel Leal
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может заменить Лиз Трасс на посту премьер-министра. Такое предположение сделал политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных СпбГУ Дмитрий Леви в беседе с «Известиями» 17 октября.

«Нельзя просто снять человека, должно возникнуть ощущение того, что кто-то ей может прийти на смену. Пока не будет сильного лидера, ожидать быстрого ухода Лиз Трасс, наверное, не стоит. На сегодняшний момент самый ожидаемый заменитель — наверное, лицо, находящееся на посту министра обороны, Бен Уоллес. Но какова вероятность прихода этого человека, пока преждевременно говорить», — отметил он.

Токсичная особа: консерваторы задумались над отстранением Лиз Трасс
На фоне недовольства премьер-министром шотландцы захотели независимости

Леви выразил мнение, что Трасс останется в должности до конца года. По его словам, «многое будет зависеть от политической конъюнктуры и возможности парламентариев договариваться между собой».

«Многое будет зависеть от внутренних течений. Это не украинский вопрос, не отношения с США, а все-таки большая партийная работа внутренняя», — сказал он.

Политолог сообщил, что Трасс совершает множество «опрометчивых поступков», которые бьют по Великобритании.

«Экономика Британии сейчас под ударом. Внешнеполитические решения бьют по экономическим решениям. Всё, что завязано на экономике, миграционные вопросы, отношения с США, закатывание последствий Brexit, всё это ложится на ее репутацию и ответственность», — сказал Леви.

Ранее в этот день ТАСС сообщило, что первые три депутата палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии публично призвали Трасс подать в отставку на фоне турбулентности на финансовых рынках и снижения рейтинга тори после презентации программы налоговых реформ правительства.

16 октября издание Inews сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

14 октября руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева сообщила, что политика Трасс «не прибавляют популярности» Консервативной партии. Также ею недовольны многие британцы.

9 октября экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian выразил мнение, что Трасс разработала планы по развитию экономики, слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он подчеркнул, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

В тот же день The Guardian опубликовала статью, в которой указывались рейтинги Трасс. Сообщалось, что они опустились ниже, чем у ее предшественников, всего за месяц руководства страной.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022