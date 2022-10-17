Политолог назвал возможную замену Лиз Трасс на посту премьера Британии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может заменить Лиз Трасс на посту премьер-министра. Такое предположение сделал политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных СпбГУ Дмитрий Леви в беседе с «Известиями» 17 октября.

«Нельзя просто снять человека, должно возникнуть ощущение того, что кто-то ей может прийти на смену. Пока не будет сильного лидера, ожидать быстрого ухода Лиз Трасс, наверное, не стоит. На сегодняшний момент самый ожидаемый заменитель — наверное, лицо, находящееся на посту министра обороны, Бен Уоллес. Но какова вероятность прихода этого человека, пока преждевременно говорить», — отметил он.

Леви выразил мнение, что Трасс останется в должности до конца года. По его словам, «многое будет зависеть от политической конъюнктуры и возможности парламентариев договариваться между собой».

«Многое будет зависеть от внутренних течений. Это не украинский вопрос, не отношения с США, а все-таки большая партийная работа внутренняя», — сказал он.

Политолог сообщил, что Трасс совершает множество «опрометчивых поступков», которые бьют по Великобритании.

«Экономика Британии сейчас под ударом. Внешнеполитические решения бьют по экономическим решениям. Всё, что завязано на экономике, миграционные вопросы, отношения с США, закатывание последствий Brexit, всё это ложится на ее репутацию и ответственность», — сказал Леви.

Ранее в этот день ТАСС сообщило, что первые три депутата палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии публично призвали Трасс подать в отставку на фоне турбулентности на финансовых рынках и снижения рейтинга тори после презентации программы налоговых реформ правительства.

16 октября издание Inews сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия Трасс.

14 октября руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева сообщила, что политика Трасс «не прибавляют популярности» Консервативной партии. Также ею недовольны многие британцы.

9 октября экономический обозреватель Ричард Партингтон в статье для The Guardian выразил мнение, что Трасс разработала планы по развитию экономики, слишком похожие на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Он подчеркнул, что политика Трасс к данному моменту уже навредила финансовым рынкам Великобритании и привела к повышению стоимости ипотеки.

В тот же день The Guardian опубликовала статью, в которой указывались рейтинги Трасс. Сообщалось, что они опустились ниже, чем у ее предшественников, всего за месяц руководства страной.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.