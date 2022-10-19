Второй за неделю министр ушел в отставку в Великобритании

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман ушла в отставку, став вторым за неделю министром, покинувшим правительство Лиз Трасс. Об этом в среду, 19 октября, сообщила британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что Браверман была откровенным критиком решения Трасс отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40%. По информации газеты, глава МВД и ряд других членов правящей Консервативной партии остались разочарованы почти полным сворачиванием ранее анонсированной масштабной программы налоговых реформ.

Кроме того, авторы статьи предполагают, что заменить Браверман на посту министра внутренний дел может Грант Шаппс, бывший министр транспорта.

Сама министр связала свою отставку с использованием личной почты в служебных целях.

Уход Браверман в отставку состоялся менее чем через неделю после отставки главы минфина Великобритании Квази Квартенга, автора провального экономического плана.

15 октября Квартенг заявил, что сама премьер-министр Трасс может покинуть свою должность в течение нескольких недель.

В статье газеты The Times отмечалось, что и другие британские чиновники также считают, что уход Трасс с должности — это вопрос времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что правительство быстро «впало в состояние паралича».

3 октября стало известно, что в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

До этого Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября.