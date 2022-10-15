Маск заявил о готовности продолжить финансировать Starlink на Украине

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом он сам сообщил 15 октября в Twitter.

«Хотя Starlink всё еще теряет деньги, тогда как другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы продолжим безвозмездно финансировать украинское правительство», — написал бизнесмен.

Ранее в субботу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что союзники Украины должны помочь Киеву оплатить обслуживание услуг компании Starlink или найти другого поставщика услуг связи после того, как Маск отказался их финансировать. По его словам, для Украины сейчас слишком важно подключение к интернету, чтобы оставлять связь в руках одного частного лица.

Тогда же военный эксперт Дмитрий Дрозденко предположил, что нарушение работы Starlink на Украине скажется на вооруженных силах Украины (ВСУ). Специалист отметил, что данный мощнейший канал служит для передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, а также обеспечивает доступ к базам данным.

В свою очередь руководящий компаниями Tesla и SpaceX Маск заявил о попытках России уничтожить спутниковый интернет Starlink на территории Украины. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы, указал предприниматель.

О том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, стало известно 13 октября. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Кроме того, американский бизнесмен подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

До этого, 7 октября, выяснилось, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.