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Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink
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Маск заявил о попытке РФ лишить Украину интернета Starlink

Глава SpaceX Маск: Россия пытается уничтожить спутниковый интернет Starlink на Украине
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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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РФ пытается уничтожить спутниковый интернет Starlink на территории Украины, заявил в своем Twitter руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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«Starlink — единственная система связи, которая всё еще работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы. <…> Несмотря на это, Starlink всё равно может погибнуть», — высказался предприниматель.

14 октября ИТ-эксперт, главред портала «Pro космос» Александр Баулин подчеркнул, что Маск в своих заявлениях о неготовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине попросту хочет дистанцироваться от ситуации в стране. Эксперт отметил, что в таком случае вряд ли это касается технологической части работы Starlink.

О том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, стало известно накануне. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Кроме того, американский бизнесмен подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Также Маск сказал, что в ситуации со Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту. «Мы всего лишь следуем его рекомендации», — написал Маск.

До этого, 7 октября, выяснилось, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

Как отмечал в июле американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд, Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины. Он пояснил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

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