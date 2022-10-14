Названа вероятная причина нежелания Маска финансировать Starlink на Украине

Владелец компании SpaceX Илон Маск, заявляя о неготовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, стремится дистанцироваться от ситуации в стране. Такое мнение в беседе с «Известиями» 14 октября выразил эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза.

По его словам, в этом случае вряд ли речь идет о технологической части работы Starlink.

«Скорее Маск желает получить инвестиции на дальнейшие поставки. В таком случае он не только получит какие-то деньги за свои системы, но — что для него важнее — может дистанцироваться от участия в конфликте на Украине: поставки уже пойдут через Пентагон», — считает специалист.

Информация о том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, накануне появилась в американских СМИ. Сообщалось, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн — а такие показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

В пятницу Илон Маск подтвердил, что компания не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Также предприниматель заявил, что в ситуации с Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту.

«Мы всего лишь следуем его рекомендации», — написал Маск.

Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

Как отмечал в июле американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд, Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины. Он пояснил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.