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Эксперт допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink

Эксперт Дрозденко допустил «сбой во всей системе» ВСУ из-за нарушения работы Starlink на Украине
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Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
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Нарушение работы Starlink на Украине скажется на вооруженных силах Украины (ВСУ), заявил военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

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«Это мощнейший канал передачи боевой информации из полей в штаб и обратно, доступ к базам данным. <…> «азовцы» (боевики запрещенной в РФ группировки «Азов». — Ред.) из «Азовстали» через Starlink прекрасно выходили на связь. Это их система подключения к глобальной связи, через которую они осуществляют всю координацию. Поэтому, если идут сбои в работе Starlink, начнутся сбои во всей системе управления», — объяснил он в интервью RT 15 октября.

До этого руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о попытках России уничтожить спутниковый интернет Starlink на территории Украины.

14 октября ИТ-эксперт, главный редактор портала «Pro космос» Александр Баулин заметил, что Маск в своих заявлениях о неготовности продолжать финансирование работы системы спутниковой связи Starlink на Украине попросту хочет дистанцироваться от ситуации в стране. Эксперт обратил внимание на то, что это вряд ли связано с технологической частью работы Starlink.

О том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, стало известно накануне. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Кроме того, американский бизнесмен дополнил, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Также Маск сказал, что в ситуации со Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту. «Мы всего лишь следуем его рекомендации», — написал Маск.

Ранее, 7 октября, появилась информация о сбоях в системах Starlink, из-за этого боевики Украины понесли «катастрофические потери» на территориях Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Как подчеркнул Маск, украинская сторона оплатила малый процент для использования Starlink.

Как сказал в июле американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд, Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины. Он отметил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

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