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Fox News заявил о желании США уничтожить Илона Маска после его слов об Украине

Ведущий Fox News Такер Карлсон: США захотели уничтожить Илона Маска после его заявлений об Украине
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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США захотели уничтожить предпринимателя Илона Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом во вторник, 18 октября, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

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«Маск пытается дать людям возможность говорить то, что они на самом деле думают, но правящим элитам это не нравится, поэтому министерство юстиции США сейчас ведет расследование в отношении бизнесмена в силу причин, которые никто даже не может назвать. Они пытаются запугать людей уголовными делами, чтобы добиться их послушания», — сказал он.

Как считает ведущий, американские власти боятся, что у граждан страны появятся свобода слова и собственное мнение по ситуации на Украине.

Кроме того, он раскритиковал призыв американского журналиста и бывшего спичрайтера экс-президента США Джорджа Буша Дэвида Фрама изъять у Маска систему спутников, которую он предоставил Украине на безвозмездной основе.

По мнению Карлсона, Вашингтон бы стремился к мирному урегулированию конфликта, если бы его действительно волновала судьба украинцев.

«Это всё про внутреннюю политику, про США и про Илона Маска, совершающего один непростительный грех, — он пытается дать вам возможность говорить то, что вы действительно думаете о правительстве. <…> Мы видим отчаяние режима, который чувствует, что теряет власть. Он в панике, его истерику легко заметить», — подытожил он.

13 октября SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink. Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

Затем 15 октября Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

17 октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС рассматривает варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.

Военный эксперт, член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» 16 октября заявил, что на Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы Starlink на Украине.

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