ЕС изучит возможность оплаты услуг Starlink на Украине

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность финансирования работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом 17 октября заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис изданию Politico.

По словам высокопоставленного дипломата, вопрос об этом поднял глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Обсуждение находится на начальной стадии.

Как добавил Ландсбергис, поддержание связи украинских войск в полевых условиях не должно быть предоставлено одному человеку, который может «однажды проснуться и сказать: «Я не хочу больше это делать».

В публикации говорится, что Пентагон также рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на Украине из фонда, который использовался для поставок оружия и оборудования.

13 октября стало известно, что SpaceX планирует перестать финансировать работу Starlink на Украине. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн. Тогда основатель компании американский миллиардер Илон Маск подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Спустя два дня Маск сообщил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

20 июля американский начальник отдела космических операций, генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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