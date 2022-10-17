Реклама
Прямой эфир
Мир
Politico узнала о планах США ввести санкции против Ирана за «помощь» России
Мир
Блинкен призвал противостоять РФ на Украине во избежание новых конфликтов
Мир
Канада ввела санкции против 34 физических лиц и одного юрлица РФ
Общество
МИД РФ полностью исключил демилитаризацию ЗАЭС и зоны вокруг нее
Мир
ФРГ усложнила получение шенгенской визы для россиян
Мир
В Париже во время концерта скончался гаитянский певец Микабен
Мир
В Киеве и Киевской области вновь объявлена воздушная тревога
Мир
В ООН назвали переговоры по зерновой сделке «конструктивными и продуктивными»
Наука
Ученый-ядерщик Саркисов умер в 98 лет
Интернет
В Минпромторге заявили об отсутствии информации о росте негодных микросхем из КНР
Мир
Турция призвала мировое сообщество поддержать создание нового газового хаба
Мир
Зеленский рассмотрит петицию о запрете россиянам творческой деятельности на Украине
Сюжет:

ЕС изучит возможность оплаты услуг Starlink на Украине

0
Фото: Global Look Press/Nina Lyashonok
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность финансирования работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску. Об этом 17 октября заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис изданию Politico.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

По словам высокопоставленного дипломата, вопрос об этом поднял глава ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Обсуждение находится на начальной стадии.

Как добавил Ландсбергис, поддержание связи украинских войск в полевых условиях не должно быть предоставлено одному человеку, который может «однажды проснуться и сказать: «Я не хочу больше это делать».

В публикации говорится, что Пентагон также рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на Украине из фонда, который использовался для поставок оружия и оборудования.

13 октября стало известно, что SpaceX планирует перестать финансировать работу Starlink на Украине. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн. Тогда основатель компании американский миллиардер Илон Маск подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Спустя два дня Маск сообщил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине.

20 июля американский начальник отдела космических операций, генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022