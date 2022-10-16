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Эксперт объяснил решение Маска продолжить финансировать Starlink на Украине

Военный эксперт Никулин: Илон Маск мог изменить мнение насчет финансирования Starlink на Украине из-за давления со стороны Белого дома
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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На американского предпринимателя Илона Маска было оказано давление в Белом доме по вопросу финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине. Такое мнение в воскресенье, 16 октября, высказал в разговоре с «Известиями» военный эксперт, член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.

«Так как основной бизнес Илона Маска находится в США, конечно, он человек уязвимый с этой точки зрения. Видимо, в Белом доме ему провели воспитательную беседу и на него было оказано давление. Вряд ли это как-то связано с особой любовью Маска к Украине», — подчеркнул он.

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Никулин отметил, что Starlink имеет важное значение для координации действий вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, именно с этой системой были связаны локальные успехи ВСУ. Он подчеркнул, что отключение Starlink сделало бы ВСУ «слепыми котятами».

«Потому что там даже любой командир видит на своем планшете, где свои, где чужие, то есть может координировать цели и так далее. Это для них важный элемент», — заключил военный эксперт.

13 октября стало известно, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине. По данным американских СМИ, к концу 2022 года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут стать выше $100 млн — а эти показатели не соответствуют возможностям компании. Кроме того, Маск подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Однако уже 15 октября Маск сообщил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине, «хотя Starlink всё еще теряет деньги, тогда как другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков».

7 октября выяснилось, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

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