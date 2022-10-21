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Маск положительно оценил комментарий Медведева об отставке Трасс

Американский предприниматель Маск положительно оценил шутку Медведева про отставку Трасс
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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Американский бизнесмен Илон Маск 21 октября в своем Twitter положительно оценил комментарий заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

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Накануне Медведев написал в своем англоязычном аккаунте Twitter: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce» («Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук»).

«Довольно хороший троллинг, если быть честным», — ответил ему Маск.

Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Она занимала должность всего 44 дня. Пребывание Трасс на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

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