Маск положительно оценил комментарий Медведева об отставке Трасс
Американский бизнесмен Илон Маск 21 октября в своем Twitter положительно оценил комментарий заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.
Накануне Медведев написал в своем англоязычном аккаунте Twitter: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce» («Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук»).
«Довольно хороший троллинг, если быть честным», — ответил ему Маск.
Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.
Она занимала должность всего 44 дня. Пребывание Трасс на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.
В тот же день газета Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.