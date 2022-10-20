Нежелезная леди: Британия в третий раз ищет премьера

20 октября Лиз Трасс подала в отставку с поста премьер-министра Великобритании после 44 дней работы. Выборы нового главы правительства состоятся на следующей неделе, до этого момента Трасс останется в статусе исполняющей обязанности. Консервативная партия не исключает, что премьером снова может быть назначен Борис Джонсон. Как в Лондоне выбирают главу правительства и чем известна Трасс — в материале «Известий».

Второй Тэтчер не вышло

За последние четыре года в Великобритании сменились три премьера, а за последние четыре месяца — четыре министра финансов. В должность главы правительства Трасс вступила 5 сентября 2022 года после отставки Бориса Джонсона. Она стала третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Однако пребывание Трасс у власти стало самым коротким в истории Великобритании: всего 44 дня. За полтора месяца она лишилась двух главных министров, поддержки парламентской фракции и электората, а ее рейтинг рухнул до рекордно низких 15%.

Но в начале кампании Трасс заслужила признание британцев, которые называли её второй Маргарэт Тэтчер за упорство и амбициозность. Да и сама Лиз Трасс с симпатией высказывалась о «железной леди», стараясь копировать ее стиль. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в сфере здравоохранения, что также добавило благосклонности избирателей.

Нежелезная леди Женщина с табличкой «Мы не верим в Лиз Трасс» на митинге против повышения цен на электроэнергию, Лондон, сентябрь 2022 года Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hesther Ng

Однако второй железной леди не вышло: уже 3 октября однопартийцы-консерваторы подписали письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия . А опросы показали, что более половины британцев не желают видеть ее на посту премьера. Причиной для недовольства стала представленная премьером программа по борьбе с экономическим кризисом, в основе которой лежит резкое сокращение налогов в стране.

Громкие отставки

Заявлению Лиз Трасс предшествовала череда громких скандалов и уход с постов двух министров. Накануне правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.

Браверман открыто критиковала решение Трасс отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45 до 40%, однако свою отставку связала с использованием личной почты в служебных целях. Главу британского минфина Квази Квартенга в отставку отправила сама Трасс. Именно он считается автором плана поддержки экономики страны, который вызвал шквал критики. Уточняется, что этот мини-бюджет подхлестнул и так высокую инфляцию, обрушил фунт к доллару и спровоцировал резкую распродажу акций на Лондонской бирже.

Нежелезная леди Лиз Трасс и Квази Квартенг во время визита в компанию Berkeley Modular, сентябрь 2022 год Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Квартенг пробыл на посту министра финансов 38 дней, а его предшественник Надим Захави продержался на этой должности около двух месяцев.

В статье газеты The Times от 19 октября отмечалось, что уход самой Трасс многие чиновники считают делом времени. Так, один из членов кабинета министров отметил, что Трасс, «похоже, сдалась», другой чиновник подчеркнул, что новое правительство быстро «впало в состояние паралича».

Налоговый провал и отголоски Брексита

Краеугольным камнем злоключений новой премьер-министра стал план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он был представлен 23 сентября, однако уже несколько дней спустя Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве.

Премьера поддерживало правое крыло Консервативной партии, выступающее за жесткий брексит и сокращение налогов для богатых. Идеолог плана, Квази Квартенг назвал снижение налогов «новым подходом к новой эпохе», а также заверил, что благодаря этим мерам годовая инфляция снизится на 5%. Британцам, столкнувшимся с резкой инфляцией и удорожанием энергоресурсов, обещали масштабную, но все-таки недостаточную помощь, а бизнесу — отмену повышения корпоративного налога с 19% до 25%. От всех этих планов пришлось отказаться.

Нежелезная леди Фото: ТАСС/EPA/TOLGA AKMEN

Как пояснил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк, Соединенное Королевство находится в системном политическом кризисе . Оно в первую очередь связано с тем, что управлявшие страной люди загнали ее в экономический тупик. «Экономика коллапсирует, многие управленцы и министры не готовы брать на себя ответственность, уходят в отставку. В этом плане Лиз Трасс — апогей той шизофренической политики, которой придерживается Британия», — заявил эксперт.

Борис Джонсон и кот Ларри

По данным The Times, на пост главы правительства может вернуться экс-премьер Борис Джонсон. На этот пост также могут претендовать главные конкуренты Трасс на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт. О предложении занять вакантный пост «заявил» и давний обитатель резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит кот Ларри.

Нежелезная леди Риши Сунак и Борис Джонсон Фото: Global Look Press/Parsons Media/Martyn Wheatley

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания никогда еще не знала такого позора.

Как выбирают премьера Великобритании

Премьер-министра Великобритании назначает политическая партия, получившая большинство мест в Палате общин. Затем кандидатуру должен утвердить монарх, от имени которого формально и действует глава правительства. Лиз Трасс стала последним премьером, представленным королеве Елизавете II. Нового главу правительства впервые будет утверждать король Карл III.