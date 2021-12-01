Глава МИД Великобритании Лиз Трасс проехалась на танке НАТО у российских границ в Эстонии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прокатилась на танке НАТО вблизи российской границы во время визита в Эстонию. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщила газета The Times.

По данным издания, министр целенаправленно совершила поездку, чтобы тем самым вызвать ассоциации с экс-премьером Великобритании Маргарет Тэтчер, которая также прокатилась на танке в 1986 году во время посещения ФРГ.

Трасс прибыла в Эстонию 30 ноября, где провела встречу с министром иностранных дел республики Эвой-Марией Лийметс в преддверии двухдневного заседания глав МИД Североатлантического альянса (НАТО) в Риге с 30 ноября по 1 декабря, пишет «Газета.Ru».

По словам британского министра, главной темой встречи глав МИД альянса станет поддержка Украины и стабильности на Западных Балканах. Вместе с тем министр обвинила Россию в наращивании военных сил на границе украинского государства и и призвала не совершать стратегическую ошибку.

«Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах, защищать их безопасность. Мы видели эту тактику России и раньше, когда она лживо заявила, что аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО. НАТО — альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует русских, абсолютно ошибочно», — заключила Трасс.

Главы МИД стран НАТО 1 декабря выступили за диалог с Россией, назвав его жизненно необходимым. Об этом также высказался генсек альянса Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Риге.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 30 ноября заявили, что Соединенные Штаты и Великобритания искусственно создают истерию, чтобы выставить Россию виновной во всех бедах, если Украина нападет на Донбасс. В СВР указали, что в Европе на сегодняшний день не видят перспектив в превращении Украины в «цивилизованного предсказуемого партнера».

20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заявил якобы о возможном российском «вторжении». В тот же день издание The New York Times утверждало, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что истерика, нагнетаемая англосаксонскими и украинскими СМИ, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, является неприемлемой. По словам представителя Кремля, слова якобы о планируемом Россией нападении абсолютно беспочвенны.