Трасс отказалась от обещания не повышать корпоративный налог

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс взяла назад свое обещание не допустить повышения ставки корпоративного налога с 19 до 25%. Об этом 14 октября сообщает телеканал Sky News.

Глава кабинета министров на пресс-конференции отметила, как тяжело ей далось решение об увольнении со своего поста главы министерства финансов Квази Квартенга. И подтвердила, что теперь ей всё же придется повысить налог на корпорации, несмотря на ранние заявления о том, что она не будет делать этого.

Решение Трасс должно вступить в силу с апреля 2023 года. По ее мнению, он станет залогом экономического роста в будущем.

При этом премьер-министр признала, что ее экономическая программа нуждается в коррекции. По ее словам, приоритетом нынешней политики Великобритании является обеспечение экономической стабильности страны.

«Очевидно, что с некоторыми аспектами нашего мини-бюджета мы зашли дальше и быстрее, чем ожидали рынки. Так что методы достижения наших целей сейчас должны измениться», — сказала она.

Ранее в пятницу Трасс отправила в отставку главу минфина Квартенга, автора плана поддержки экономики страны, который вызвал шквал критики. Причиной увольнения министра стал предложенный им непопулярный план бюджета. Уточняется, что этот мини-бюджет подтолкнул фунт к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, повысил стоимость государственных займов и ставки по ипотечным кредитам и привел к беспрецедентной интервенции со стороны Банка Англии.

23 сентября министр представил в парламенте план поддержки экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Он назвал снижение налогов «новым подходом к новой эпохе», а также заверил, что благодаря этим мерам годовая инфляция снизится на 5%, что позволит достичь экономического роста в будущем.

Несколькими днями позднее Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, что не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам Трасс, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Отмечалось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов и его курс рекордно упал.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.