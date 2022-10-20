Кот Ларри с Даунинг-стрит прокомментировал отставку Трасс

В Twitter-аккаунте кота Ларри, давнего обитателя резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит, 20 октября появился комментарий по поводу объявления об отставке Лиз Трасс. Так, Ларри «отметил», что ему поступило предложение занять освободившееся место главы правительства.

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго», — написано на странице Ларри.

Несколькими минутами ранее четвероногий также предупредил британцев, что хозяйка резиденции на Даунинг-стрит покинет ее, как только ее удастся успокоить и «достать из-под стола».

Пользователи Сети поддержали Ларри и отметили, что из него вышел бы неплохой премьер. Кот стал свидетелем смены уже четвертого главы правительства на Даунинг-стрит.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, заявила, что «такого позора премьера Британия еще не знала».

Трасс объявила о своей отставке ранее в этот же день. По ее словам, она уже обсудила отставку с королем Карлом III. Выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе, заявила Трасс. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Бориса Джонсона.

Всего Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

9 октября обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что работу Трасс на посту премьер-министра не одобряют больше половины британцев. Поддерживают ее только 18% жителей страны. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера, которого хотят видеть главой правительства 35% британцев.

14 октября британские букмекеры начали принимать ставки на карьеру действующего премьер-министра. Жителям страны предложили угадать, кто продержится дольше: Лиз Трасс на своем посту или салат латук, который гниет за 35 дней. Аналитики считали, что шансы на скорую замену премьера — шесть к одному. В Сети запустили прямую трансляцию, где можно было наблюдать за тем, как портится салат на фоне фотографии Лиз Трасс. 20 октября пользователи поздравили латук с победой.