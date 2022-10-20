Захарова припомнила курьезы Трасс на посту премьера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отставку Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании, заявила, что «такого позора премьера Британия еще не знала». Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале в четверг, 20 октября.

«Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс», — отметила Захарова.

Трасс объявила о своей отставке ранее в этот же день. По ее словам, она уже обсудила отставку с королем Карлом III.

Выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе, заявила Трасс. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Бориса Джонсона.

Всего Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

13 октября сообщалось, что король Великобритании Карл III выразил раздражение во время встречи с премьер-министром Лиз Трасс. Во время ее визита к монарху в Букингемский дворец Карл III раздосадовано пробормотал: «Значит, вы снова пришли? Боже, о Боже. Ну что ж…»

До этого, 9 октября, обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что работу Трасс на посту премьер-министра не одобряют больше половины британцев. Поддерживают ее только 18% жителей страны. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера, которого хотят видеть главой правительства 35% британцев.

В свою очередь шотландский первый министр Никола Стерджен отметила, что на фоне руководства Трасс в регионе растут сепаратистские настроения. Стерджен назвала экономическую политику Трасс катастрофой.

14 октября британские букмекеры начали принимать ставки на карьеру действующего премьер-министра. Жителям страны предложили угадать, кто продержится дольше: Лиз Трасс на своем посту или салат латук, который гниет за 35 дней. Аналитики считали, что шансы на скорую замену премьера — шесть к одному. В Сети запустили прямую трансляцию, где можно было наблюдать за тем, как портится салат на фоне фотографии Лиз Трасс. 20 октября пользователи поздравили латук с победой.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

Тогда же сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Правда, тогда она сразу же оговорилась, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.