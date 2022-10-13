Карл III не сдержал раздражения при встрече с Трасс

Король Великобритании Карл III выразил раздражение во время встречи с премьер-министром Лиз Трасс. На это 13 октября обратила внимание газета The Guardian.

Накануне Трасс нанесла визит монарху в Букингемском дворце. В ответ на ее приветствие Карл III раздосадовано пробормотал несколько фраз.

«Значит, вы снова пришли? Боже, о Боже. Ну что ж…» — сказал король.

The Guardian написала, что преподаватель дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди назвала эту сцену «политической неловкостью и непреднамеренной комедией в лучшем виде».

9 октября обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что работу Трасс на посту премьер-министра не одобряют больше половины британцев. Поддерживают ее только 18% жителей страны. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера, которого хотят видеть главой правительства 35% британцев.

Ронсли также написал, что никогда в британской политике лидер страны не становился настолько непопулярным за столь короткое время. Он отметил, что рейтинг Трасс оказался ниже, чем у ее предшественника Бориса Джонсона перед уходом в отставку.

Также 9 октября экономический обозреватель The Guardian Ричард Партингтон заявил о том, что планы Трасс по развитию экономики слишком похожи на проверенную и неудачную политику последнего десятилетия. Партингтон подчеркнул, что Великобритания, возглавляемая консерваторами, находится на грани затяжной рецессии с самым высоким показателем инфляции за последние 40 лет и что средняя заработная плата находится на уровне 2007 года.

В свою очередь шотландский первый министр Никола Стерджен отметила, что на фоне руководства Трасс в регионе растут сепаратистские настроения. Стерджен назвала экономическую политику Трасс катастрофой.

До этого, 5 октября, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун спрогнозировал народные волнения в стране, если правительство Лиз Трасс не предпримет шаги по поддержке бедных слоев населения.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны и главой Консервативной партии 5 сентября. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.