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Глава Шотландии заявила о росте сепаратистских настроений из-за политики Трасс

ITV: глава Шотландии Стерджен заявила о росте сепаратизма из-за политики Трасс
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Фото: Global Look Press/XinHua/Li Ying
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В Шотландии растет поддержка независимости региона после «катастрофического» первого месяца пребывания в должности премьера Великобритании Лиз Трасс. Об этом заявила шотландский первый министр Никола Стерджен.

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Как передает ITV News в материале от 7 октября, у Трасс худший старт в сравнении с другими премьер-министрами. Также Стерджен назвала ее экономическую политику «катастрофой».

Отмечается, что текущая стратегия партии для независимой Шотландии заключается в том, чтобы оставаться в рамках денежно-кредитной политики Великобритании и удерживать фунт по крайней мере в течение нескольких лет.

Стерджен добавила, что для Шотландии независимость — ответственность за свои решения, а не за то, чтобы им были навязаны такие решения, как, например, Brexit.

1 января Стерджен заявила, что Шотландия уже в качестве независимого государства скоро вернется в состав Евросоюза. Ранее она указывала, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой на референдуме о Brexit в 2016 году проголосовало против Brexit — покидать Евросоюз не захотели 62% шотландцев.

В мае борцы за независимость Шотландии получили большинство мест в региональном парламенте (холируде). Это позволит их лидеру Николе Стерджен получить мандат на проведение повторного референдума о независимости Шотландии.

9 августа экс-премьер Британии Борис Джонсон выразил опасения, что Северная Ирландия и Шотландия захотят отделиться от страны после Brexit.

Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.

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