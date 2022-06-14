Не для протокола: что Британия хочет изменить в сделке по Brexit

Руководство Британии, подписывая соглашение о Brexit, не рассчитывало, что часть этого документа — Протокол по Северной Ирландии — станет причиной стольких трудностей. Так намерение Лондона изменить сделку о выходе из Евросоюза объясняют собеседники «Известий» в британском парламенте. О проблемах с Brexit Лондон заговорил практически сразу после «развода» с ЕС в январе 2020 года. Главная претензия касается того, как работает таможенный контроль между основной территорией Британии и Северной Ирландией, которая после Brexit должна была остаться частью рынка ЕС. Эту задачу решить удалось, но возникла другая проблема: Ольстер (другое обозначение Северной Ирландии) отделен от остального королевства таможенной границей по Ирландскому морю, и теперь его торговля с ЕС идет легче, чем поставки с территории страны, в которую он входит.

Подписались, но не под этим

13 июня британский МИД опубликовал законопроект, через который правительство хочет в одностороннем порядке пересмотреть сделку с Евросоюзом по Brexit. Речь идет о том, чтобы исправить некоторые части Протокола по Северной Ирландии, по которому Лондон и Брюссель договаривались почти три года и который до сих пор вызывает проблемы. Задача этого документа — сохранить прозрачной границу между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (самостоятельная страна, входит в ЕС), чтобы в регионе не возобновился конфликт, который более 30 лет шел между сторонниками и противниками членства Ольстера в Соединенном Королевстве.

Лондон и Брюссель создали для Северной Ирландии сразу две границы — одна прошла вдоль ее соприкосновения с Республикой Ирландия, другая отделила ее от основной части королевства по Ирландскому морю. Чтобы первая действовала номинально, все таможенные проверки проходят на второй. Ольстер де-факто остался частью торговли ЕС, при этом сейчас он испытывает проблемы с поставками с основной территории королевства.

Не для протокола Указатель на границе Северной Ирландии с Ирландией Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Справка «Известий» Протокол по Северной Ирландии — это часть соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, которое Лондон и Брюссель подписали в январе 2020 года. Северная Ирландия находится на острове с Республикой Ирландия — от основной части Великобритании его отделяет Ирландское море. На протяжении более чем 30 лет в СИ длился вооруженный конфликт — католики-националисты, которые стремились выйти из Соединенного Королевства и объединиться с Республикой Ирландия, противостояли протестантам-лоялистам (юнионистам), которые, напротив, выступали за жизнь в королевстве. Конец конфликту положило Белфастское соглашение (или Соглашение Страстной пятницы) — его в 1998 году подписали Великобритания и Республика Ирландия и поддержало большинство партий в Северной Ирландии.

Лондон в своем законопроекте предлагает внести в протокол четыре ключевых изменения:

1. Устранить «ненужную бумажную волокиту» — в том числе меры фитосанитарного контроля ЕС для товаров, которые попадают в Ольстер из основной части королевства, сохранив при этом таможенные проверки для продукции, которая идет в ЕС.

2. Дать компаниям возможность самим решать, исходя из каких норм — британских или евросоюзовских — они хотят поставлять товары в Северную Ирландию. Это связано с тем, что в Ольстере многие бизнесмены несут убытки из-за того, что должны подводить свою продукцию под стандарты Евросоюза.

3. Синхронизировать ставку НДС в Северной Ирландии с остальной частью Великобритании. Для этого размер налогообложения для Северной Ирландии должны определять именно в Лондоне.

4. Решать противоречия между Британией и Евросоюзом в международном арбитраже, а не в Суде ЕС.

Не для протокола Контейнерный терминал в порту Дублина, Ирландия Фото: Global Look Press/dpa/Artur Widak

— Что в Северной Ирландии вызывает протест, так это то, насколько несоразмерны по своим тщательности и масштабам таможенные проверки в Ирландском море по сравнению с тем контролем, который осуществляется на других границах ЕС, — разъяснил британскую позицию собеседник «Известий» в Вестминстере. — Подписывая этот документ, правительство Соединенного Королевства такого не предвидело.

«Этот законопроект позволит сохранить Белфастское соглашение и поддержать политическую стабильность в Северной Ирландии, — сказала 13 июня в видеообращении к британским парламентариям глава МИДа Элизабет Трасс. — С его помощью будет покончено с недопустимой ситуацией, когда к жителям Северной Ирландии относятся иначе, нежели к жителям остальных частей Соединенного Королевства. Билль защитит господство наших судов и нашу территориальную целостность».

Дело в статье

В Евросоюзе такой подход поддержки не получает. Брюссель настаивает на сохранении таможенной границы в Ирландском море для того, чтобы избежать бесконтрольного ввоза британской продукции из Северной Ирландии в Республику Ирландия. В день публикации законопроекта замглавы Еврокомиссии, отвечающий в том числе и за отношения с Великобританией, Марош Шефчович прямо сказал: пересматривать протокол Брюссель не собирается.

«После бесчисленных часов интенсивных переговоров о каждой строчке [этого документа] мы пришли к единственно возможному решению, которое может защищать с таким трудом достигнутый мирный процесс в Северной Ирландии и решать проблемы, которые вызвали Brexit, и то, какую форму выхода выбрало британское правительство», — сказал он, подчеркнув: начинать переговоры о пересмотре — нереальная задача; любой пересмотр лишь принесет жителям и предприятиям Северной Ирландии еще больше неопределенности.

Не для протокола Вид на Белфастскую гавань Фото: Getty Images/PA Images/Liam McBurney

Другой собеседник «Известий» в британском парламенте признает: ставки для королевского правительства довольно высоки. Еврокомиссия пригрозила: если Лондон самостоятельно поменяет протокол, она введет торговые барьеры для всех товаров, которые идут в Великобританию из общего рынка, напоминает он и обращает внимание: проблема в том, что процедуры, записанные в документе, в том числе и по его пересмотру, стороны трактуют по-разному.

Так, в ст. 16 протокола прописано, что, если документ ведет «к серьезным экономическим, социальным и экологическим трудностям», подписанты могут в одностороннем порядке «принимать соответствующие защитные меры». Что это за меры, не уточняется; написано лишь, что они должны сводиться к тому, что «строго необходимо для исправления ситуации».

— Эта статья просто позволяет в одностороннем порядке разорвать протокол, — пояснила «Известиям» глава Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина. — Но такой разрыв просто приведет к обострению проблем в Северной Ирландии и к тому, что ЕС введет таможенные проверки на границе Республики Ирландия и Северной Ирландии и, внедрив тарифы на товары, которые поступают во всё Соединенное Королевство, фактически начнет против Лондона торговую войну. Есть устойчивое ощущение, что, когда Борис Джонсон и его команда подписывали этот протокол, они не представляли, как будут его реализовывать, да и, собственно, не планировали это делать. Так что все обвинения в сторону британского правительства в общем-то правомочны.

Что будет предпринимать Евросоюз, если законопроект о протоколе успешно пройдет через британский парламент, его руководители не уточняют. Разве что канцлер ФРГ Олаф Шольц 13 июня заявил: «Европейский союз отреагирует единодушно, и для этого в его распоряжении есть инструменты».