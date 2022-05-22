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Хоть протокол теши: почему Brexit в 2022-м еще не закончился

Между Лондоном и Брюсселем тлеет конфликт из-за разногласий по Северной Ирландии
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Великобритания твердо намерена пересмотреть сделку по Brexit — соответствующий законопроект правительство планирует внести в парламент до летних каникул. В Евросоюзе на односторонний пересмотр обещают ответные меры. Проблема в протоколе по Северной Ирландии, из-за которого внутри Соединенного Королевства появилась таможенная граница и который поставил под угрозу целостность страны. По оценке опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, этот документ вызывал вопросы изначально; те противоречия, которые существуют сейчас, свидетельствуют об одном: Brexit пока так и не закончился.

«Развод» два года спустя

«Как сказал премьер-министр, наша общая цель — найти решение, которое на годы вперед получит максимально широкую поддержку и защитит Белфастское соглашение во всех его аспектах. Поэтому я объявляю о нашем намерении в ближайшие недели внести в протокол [по Северной Ирландии] изменения», — с таким заявлением 17 мая к британским парламентариям обратилась глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс.

Фактически она объявила о том, что Британия хочет в одностороннем порядке пересмотреть сделку по Brexit, чем вызвала негодование другой стороны — Евросоюза. Так, замглавы Еврокомиссии, отвечающий в том числе и за отношения с Великобританией, Марош Шефчович заявил: если Лондон будет продвигать законопроект, отменяющий отдельные пункты протокола, Брюссель должен будет отреагировать «всеми имеющимися в его распоряжении мерами». Единственный способ избежать этого — искать совместные решения, подчеркнул он.

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«Известия» обратились к Еврокомиссии с вопросами, какие конкретно меры готов применить Брюссель и что мешает Британии и ЕС договориться. Ее представитель Даниэль Ферри отметил, что не может предоставить больше информации, чем то, что уже сказал Марош Шефчович. Сейчас Евросоюз общается с британской стороной, чтобы назначить встречу, лишь ответил он.

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Грузовой автомобиль въезжает на территорию порта Ларне в Северной Ирландии

Грузовой автомобиль въезжает на территорию порта Ларне в Северной Ирландии

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Протокол по Северной Ирландии (СИ) — это часть соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза, которое Лондон и Брюссель подписали в январе 2020 года. Именно из-за североирландского вопроса Британия так долго и проблемно покидала ЕС. Северная Ирландия (часть Соединенного Королевства) находится на острове с Республикой Ирландия (самостоятельная страна, член Евросоюза) — от основной части Великобритании его отделяет Ирландское море.

На протяжении более чем 30 лет в СИ длился вооруженный конфликт — католики-националисты, которые стремились выйти из Соединенного Королевства и объединиться с Республикой Ирландия, противостояли протестантам-лоялистам (юнионистам), которые, напротив, выступали за жизнь в Королевстве. Конец конфликту положило Белфастское соглашение (или Соглашение Страстной пятницы) — его в 1998 году подписали Великобритания и Республика Ирландия и поддержало большинство партий в СИ.

Согласно этому документу, граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия должна оставаться прозрачной, однако с выходом Британии — и, соответственно, СИ — из ЕС граница восстанавливалась автоматически, а это могло вновь привести к конфликту в регионе. В итоге вопрос решили следующим образом: у Северной Ирландии появилось две границы — одна отделила ее от основной части Королевства по Ирландскому морю другая прошла вдоль ее соприкосновения с Республикой Ирландия.

Лондон не стал налагать тарифы на европейские товары, которые попадают в СИ из соседней Республики и остаются там, не идя в основную часть Королевства. Таким образом Ольстер (неофициальный синоним Северной Ирландии) остался частью торговли ЕС. При этом таможенные проверки стали проходить в Ирландском море, что затормозило поставки товаров в СИ и спровоцировало разговоры о возможном ее отделении от Королевства.

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Объявление на трассе в Великобритании
Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Лондон и Брюссель имеют право в одностороннем порядке начать пересматривать этот протокол: согласно его статье 16, они могут это сделать, если документ ведет «к серьезным экономическим, социальным и экологическим трудностям». Что конкретно имеется в виду, протокол не уточняет.

Разговоры об изменении документа велись на протяжении 2021 года. За это время Лондон неоднократно говорил о том, что собирается пересмотреть условия протокола.

«Brexit продолжается»

По словам Элизабет Трасс, правительство хочет изменить те положения, которые касаются ввоза товаров в Северную Ирландию, НДС и механизма разрешения споров. Противники такого шага в Палате общин задавались вопросом: будут ли другие страны считать Великобританию надежным партнером после того, как ее правительство самостоятельно поменяет соглашение, которое оно само же два года назад и одобрило. Элизабет Трасс на это заверила: изменения в протоколе нарушением международного права считаться не будут, и все вопросы Королевство готово решать на переговорах с Евросоюзом. В британском парламенте пересмотр протокола считают рискованным, но важным решением.

— Ставки на этом пути очень высоки. Еврокомиссия категорически отказалась вносить изменения и заявила, что, если Лондон сделает это в одностороннем порядке, Брюссель введет торговые барьеры для всех товаров, которые поступают в Британию от единого рынка ЕС, — пояснил источник «Известий» в Вестминстере (британский парламент). — Корень разногласий лежит в том, что Великобритания уверена: формулировки протокола позволяют вносить изменения в то, как протокол будет применяться, если возникнут проблемы, угрожающие стабильности в регионе. По оценке Лондона, сейчас ситуация в Северной Ирландии на острие ножа. ЕС же, напротив, не согласен с тем, что существует пространство для интерпретаций, — это подтолкнуло Британию к выводу, что формулировки надо менять.

Что касается жителей Северной Ирландии, отмечает собеседник, то они считают неприемлемым, что товары, попадающие к ним по Ирландскому морю, должны проходить через таможенный контроль, не сопоставимый ни с одной границей ЕС. Подписывая протокол, правительство Британии такого не предусматривало, резюмировал он.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Северную Ирландию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в Северную Ирландию

Фото: Liam McBurney/Pool via REUTERS

— [Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон хочет приостановить действие протокола именно из-за таможенной границы внутри своей страны, — пояснила «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — По моим представлениям, он настолько хотел завершить Brexit, что просто обманул Демократическую юнионистскую партию (Движение лоялистов в СИ. — «Известия»), — ведь до заключения соглашения он обещал, что у всех частей Соединенного Королевства будет одинаковый статус. Этот протокол изначально был бомбой замедленного действия. Поэтому сказать, что Brexit произошел и все на этом закончилось, — нет; Brexit продолжается.

Не последнюю роль в нынешнем обострении сыграли выборы в муниципальные, местные и региональные органы власти, которые прошли в начале мая в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. Это голосование примечательно тем, что впервые в истории большинство в Ассамблее СИ (однопалатный парламент) получила национал-республиканская партия «Шинн Фейн», которая выступает за объединение с Республикой Ирландия. Она заняла 27 мест из 90, потеснив Демократическую юнионистскую партию (ДЮП), которая получила 25 кресел и в противовес националистам выступала за Brexit с жесткой границей между СИ и Республикой Ирландия.

После этого лидер ДЮП Джеффри Дональдсон заявил, что его движение не будет голосовать по кандидатурам на пост спикера Ассамблеи и включаться в работу кабмина до тех пор, пока не будут решены разногласия по протоколу.

— Поменять этот документ совершенно необходимо, поскольку он поставил бизнес под угрозу и спровоцировал политические волнения. Правительство обязано защитить Северную Ирландию, и мы ожидаем, что оно будет действовать быстро, — сказал «Известиям» депутат Палаты общин от ДЮП, сын основателя этой партии Иан Пейсли. — Исход выборов не изменит отношения Белфаста (Столица Северной Ирландии. — «Известия») с Лондоном. В Северной Ирландии консенсусное правительство, поэтому националисты обязаны работать с юнионистами.

Собеседник «Известий» в Вестминстере менее уверен на этот счет: по его мнению, если из-за неуступчивости ДЮП в Ольстере не будет создан полноценно функционирующий кабмин, недовольство центральным правительством будет расти — со стороны как юнионистов, так и националистов. В «Шинн Фейн», которая выступает за сохранение протокола, уверены: возражения ДЮП против него преувеличены, а потому надо продолжать искать выход из тупика, в котором оказались Лондон и Брюссель, пояснил он.

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