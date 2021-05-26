Вражья сила: Британия решила стать главным оппонентом России

В Британии считают Россию «угрозой номер один». В министерстве обороны страны сделали такое заявление в преддверии саммита G7, который пройдет в Соединенном Королевстве в июне. Лондон давно пытается объединить союзников для противостояния с Москвой. Сама Британия стремится стать главным оппонентом России. Подробности — в материале «Известий».

Кружат вдоль побережья

«Российские подводные лодки регулярно наведываются в воды Соединенного Королевства и кружат вдоль всего побережья Великобритании», — заявил на днях британский министр обороны Бен Уоллес. По его словам, Москва провела «целый ряд операций, умышленно направленных на Великобританию». Глава ведомства отметил, что обычно российские корабли появляются в Северном море или в Ла-Манше, но в конце прошлого года российскую подлодку заметили в Ирландском море, чего не было «очень-очень давно».

Фото: REUTERS/ Leon Neal Британский министр обороны Бен Уоллес

За последние восемь лет Британия зафиксировала не менее 150 случаев обнаружения российских кораблей. Ответственность за рост напряженности Уоллес полностью возложил на Москву. «Мы попытались осуществить деэскалацию, мы испробовали разные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», — добавил он, отметив, что Москва — «противник, представляющий угрозу номер один».

Министр обороны Британии сделал это заявление, когда новый авианосец Королевского флота Queen Elizabeth, на строительство которого ушло 8 лет, покинув Портсмут, отправился в свой первый рейд на Дальний Восток. Плавание продлится почти 7 месяцев. Протяженность пути составляет более 26 тыс. миль (48 тыс. км), маршрут пролегает через 40 стран и завершится в Японии, авианосец примет участие более чем в 70 мероприятиях. По словам Уоллеса, этот корабль демонстрирует возвращение Великобритании в качестве глобальной военной силы, которая «способна проецировать свою мощь на расстоянии тысяч миль от дома». Queen Elizabeth сопровождают девять кораблей.

Вражья сила Авианосец Королевского флота Queen Elizabeth Фото: REUTERS/Leon Neal

«Этот авианосец олицетворяет жесткую силу, британские технические навыки, британское влияние», — пояснил глава британского оборонного ведомства.

Владыки морей

Каким Соединенное Королевство видит свое место в системе международных отношений после выхода из ЕС, британские власти прояснили в марте этого года, опубликовав Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года. По словам Бориса Джонсона, этот документ стал самым всеобъемлющим со времен холодной войны. «Он призван сделать Соединенное Королевство сильнее, безопаснее, более процветающим, придерживаясь при этом британских ценностей».

Главным союзником Британии авторы документа называют Соединенные Штаты, при этом отмечают, что собираются и дальше развивать отношения с ЕС, выстраивать систему евроатлантической безопасности и развивать отношения с Пекином.

Главной прямой угрозой безопасности в Лондоне вновь считают Россию. Речь идет о ядерных и обычных вооружениях, а также и гибридных угрозах. В документе Россия упоминается 14 раз, причем всегда в негативном ключе. В британском военном ведомстве посчитали, что модернизация российской армии, «страсть к риску» и интеграция всех возможностей государства делают Москву «непредсказуемым и искусным игроком». Поэтому одним из своих приоритетов Лондон считает наращивание британского военного присутствия в Черном и Балтийском морях. Так, 16 мая произошел инцидент с патрульным кораблем ВМС Великобритании Trent. Он зашел в Черное море и направился в Одессу. В Национальном центре управления обороной РФ заявили, что «приступили к слежению» за его действиями.

Вражья сила Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS/Leon Neal

В основу внешней политики королевства легла концепция «глобальной Британии» (Global Britain), предложенная кабинетом премьер-министра Бориса Джонсона. Эта стратегия замещает собой ту, что использовала страна, находясь в Евросоюзе. Согласно концепции, на первом месте в британской внешней политике стоит взаимодействие с США, потом отношения с бывшими колониями, которые составляют Содружество наций, на третьем месте — с Евросоюзом. Взаимодействуя с тремя этими сторонами, Британия позиционирует себя как глобальное государство.

Главная цель стратегии — демонстрация возросшей роли Британии после выхода страны из Евросоюза. Особенно активно Лондон взялся реализовывать ее на правах хозяина саммита G7. Встреча «большой семерки» пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бей на атлантическом побережье, в графстве Корнуолл на юге Англии. Британские власти планируют сделать одним из ключевых вопрос о коллективном сдерживания России. Лондон собирается более чем на 40% увеличить ядерный потенциал страны. Раньше страна стабильно его сокращала.

Бить по всем фронтам

В начале мая глава Форин-офиса Доминик Рааб предложил G7 открыть еще один фронт борьбы с Россией — информационный. Он указал на необходимость разрушить «некоторые препятствия», которые существуют между G7 и странами-единомышленниками, для создания более широкой сети союзников, которые «отстаивают демократию и открытость рынков».

А месяц назад глава британской службы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи — Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет самую острую угрозу для национальной и коллективной безопасности Великобритании с точки зрения кибербезопасности.

Соединенное Королевство использует Россию как инструмент, как повод, как ресурс для воздействия на внутриполитическую ситуацию, направление финансовых потоков и укрепление позиции страны в мире в целом , считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина. «Игра против России очень удобна, за нее не следует наказание со стороны Москвы. Обвиняя Россию, можно направить финансовые потоки на модернизацию военно-политического инструментария», — поясняет политолог в беседе с «Известиями».

Вражья сила Фото: TASS/EPA/ANDY RAIN

По мнению Ереминой, антироссийская позиция помогает Лондону поддерживать статус ближайшего союзника Вашингтона. «Для Британии с учетом Brexit это особенно важно. Она позиционирует себя как мощное государство, которое занимает жесткие последовательные антироссийские позиции по сравнению, например, с Германией и Францией, формирует фланг борьбы с Москвой», — полагает специалист.

Именно в Соединенном Королевстве впервые заговорили об информационной войне и формировании антироссийского центра кибербезопасности. «Страны Евросоюза смотрят на опыт Британии, сотрудничают с ней в этом вопросе. Это позволяет Лондону сыграть на повышение статуса, на повышение ставок и финансирования на этом направлении», — уверена эксперт.

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, антироссийская политика Лондона во многом стала реакцией на позицию администрации президента США Джозефа Байдена. При ней, как и во время правления Трампа, главной угрозой США считается Китай, а не Россия. «Байден демонстрируется довольно сбалансированный подход в отношениях с Москвой. Место главного оппонента Москвы оказывается вакантным. Для Британии не очень комфортно втягиваться в противостояние с Китаем, там большая торговля, инвестиции, это дорогое удовольствие. Британия всячески демонстрировала готовность к сотрудничеству с Пекином. Традиционно критическое отношение к России присутствует в конкретных действиях и тех инициативах, которые Лондон сейчас выдвигает», — отмечает политолог в разговоре с «Известиями».