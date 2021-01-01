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Лидер Шотландии дала понять о скором возвращении в Евросоюз

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен в пятницу, 1 января, написала в своем Twitter, что страна уже в качестве независимого государства скоро вернется в состав Евросоюза.

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«Европа, Шотландия вскоре вернется. Не выключайте свет», — отметила она. Стерджен добавила к тексту значки с изображением шотландского флага, сердечек и флага ЕС.

Ранее шотландский лидер заявляла, что выход из ЕС состоялся против воли Шотландии, население которой на референдуме о Brexit в 2016 году проголосовало против Brexit. Не захотели покидать Евросоюз не захотели 62% шотландцев.

Первый референдум о независимости Шотландии был проведен осенью 2014 года. Тогда большинство проголосовавших выступили против.

Переходный период по Brexit завершился 1 января 2021 года. Великобритания была членом ЕС в течение 47 лет. Официально Соединенное королевство вышла из Европейского союза 1 января 2019 года.

В начале августа стало известно, что число британцев, которые переехали в страны Евросоюза после референдума о выходе Великобритании из альянса, возросло на 30%.

Позже, 9 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасения, что Северная Ирландия и Шотландия захотят отделиться от страны после Brexit. Он распорядился оказать регионам помощь.

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