Букмекеры начали принимать ставки на карьеру британского премьер-министра Лиз Трасс

Британские букмекеры начали принимать ставки на карьеру действующего премьер-министра. Жителям страны предлагают угадать, кто продержится дольше: Лиз Трасс на своём посту или салат латук, который гниёт за 35 дней, передает телеканал «Известия». Аналитики считают, что шансы на скорую замену премьера — шесть к одному. В Сети запустили прямую трансляцию, где можно наблюдать за тем, как портится салат на фоне фотографии Лиз Трасс.

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