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Член ОП Данюк заявил о системном политическом кризисе в Британии

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Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) России Никита Данюк прокомментировал в четверг, 20 октября, заявление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о том, что она покидает свой пост.

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По словам политолога, Соединенное Королевство находится в системном политическом кризисе, который в первую очередь связан с тем, что управлявшие страной люди «загнали ее в экономический тупик».

«Экономика коллапсирует, многие управленцы и министры не готовы брать на себя ответственность, уходят в отставку. В этом плане Лиз Трасс — апогей той шизофренической политики, которой придерживается Британия», — заявил эксперт в беседе с RT.

Эксперт подчеркнул, что такое короткое премьерство Трасс говорит о деградации политических элит Британии.

Трасс объявила об уходе в отставку 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе, передает НСН. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя отставку экс-премьера, что Великобритания никогда еще не знала такого позора, сообщает телеканал «Звезда».

В этот же день британская газета Daily Star поздравила салат латук с победой над Трасс. Под победой подразумевается то, что Трасс ушла в отставку раньше, чем сгнил кочан салата.

Незадолго до отставки Трасс правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказалось 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Днем ранее сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении предшественника Трасс Бориса Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

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