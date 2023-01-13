Пообещавший эвакуацию Киев бросил бойцов ВСУ без еды и воды в Соледаре

Украинский боевик в районе Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал, что киевское руководство не дало приказа отступать и буквально бросило военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) без еды и воды. Об этом в четверг, 12 января, он рассказал журналистам телеканала CNN.

«Мы пытались уйти сами, но русские уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти. Нам сказали, что мы будем отозваны. А теперь нас просто бросили», — сказал военный на условиях анонимности.

Он добавил, что у солдат закончились еда и вода, есть раненые. При этом боеприпасы пока остались.

Кроме того, боевик рассказал, что последняя эвакуация из района была три дня назад. Между тем оставшимся солдатам отдали приказ стоять до конца. Он подчеркнул, что моральный дух украинских военных в упадке.

Накануне, 11 января, основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов. Из города были выведены мирные жители. Боевики, не пожелавшие сдаться в плен, были ликвидированы.

По информации СМИ, сухопутные войска ВСУ потеряли порядка 200 человек во время безуспешной контратаки на Соледар. Украинская сторона попыталась прорвать окружение Соледара 10 января.

Сообщалось также, что командование националистов обещало бригадам огневую поддержку, но в итоге бойцы ее не получили. В целях занижения потерь многие погибшие были признаны «пропавшими без вести».

Также в четверг подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский рассказал, что в Соледаре сохраняются отдельные очаги сопротивления ВСУ. Между тем он подчеркнул, что взятие Соледара дает возможность вести огонь по Артемовску (украинское название — Бахмут) прямой наводкой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 января отметил героизм российских военнослужащих в Соледаре. Он заявил, что они проделали гигантскую работу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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