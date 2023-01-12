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СМИ узнали о потере ВСУ около 200 человек после попытки контратаки Соледара

RT: ВСУ потеряли около 200 бойцов во время безуспешной атаки на Соледар
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Фото: REUTERS
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Сухопутные войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли порядка 200 человек во время безуспешной контратаки на Соледар. Об этом 12 января сообщается в Telegram-канале RT.

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Согласно приведенным данным, 10 января украинская сторона попыталась прорвать окружение Соледара. В операции были задействованы силы 46-й и 77-й бригад ВСУ. В результате ими были понесены серьезные потери в личном составе. Также российской авиацией и комплексами «Смерч» была уничтожена артиллерия противника.

«Подразделения выдвинулись к Соледару на французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound. Они были обнаружены и уничтожены дежурным звеном штурмовиков Су-25 при корректировке с земли разведгруппой российской армии», — пишет RT.

Сообщается, что украинское командование обещало бригадам огневую поддержку, но в итоге бойцы ее не получили. В целях занижения потерь многие погибшие были признаны «пропавшими без вести».

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил героизм российских солдат при взятии Соледара, однако подчеркнул, что останавливаться на достигнутом нельзя и впереди еще много работы.

В этот же день подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский рассказал, что в Соледаре сохраняются отдельные очаги сопротивления ВСУ. Он добавил, что после потери города украинским войскам пришлось перебросить на артемовское направление вооружение, которым ранее обстреливался Донецк.

Накануне, 11 января, основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил о полном освобождении Соледара. Мирные жители были эвакуированы, в городе была проведена зачистка.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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