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Украинский командир признал потерю Соледара

«Страна.ua»: командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил об отходе войск Украины из Соледара
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Фото: t.me/orchestra_w
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали потерю Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР). В частности, об этом сообщил украинский командир с позывным Мадьяр.

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Он рассказал: силы российской армии заняли промзону у рудника № 7, которую ранее удерживали украинские националисты. Таким образом, Мадьяр заключил, что фронт находится за пределами Соледара, пишет в воскресенье, 15 января, издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В этот же день сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с ВСУ. По их словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить.

Накануне, 14 января, сотрудник ЧКВ «Вагнер», принимавший участие в освобождении Соледара, назвал действия российских сил в городе неожиданными для украинских военных.

Он рассказал, что российские группы двигались сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. Затем штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали украинским силам пути снабжения.

Тогда же очевидцы рассказали, что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы Соледара практически полностью разрушены.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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