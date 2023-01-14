Центральные кварталы Соледара были практически полностью разрушены из-за ударов артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

«Здесь аптеки были целые, магазины — вот этого всего, что здесь сейчас, этого всего не было, то есть это всё было целое, ничего не было разрушено», — рассказал боец ЧВК «Вагнер», участвовавший в операции по штурму города.

Он также добавил, что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. Кроме того, боец рассказал о неразорвавшемся снаряде, попавшем в детский сад.

Ранее в этот день появилась информация о том, что ВСУ наносили удары фосфорными снарядами по гуманитарным конвоям с беженцами в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР).

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. На этой неделе Минобороны РФ сообщило о блокировании Соледара с северной и южной части города, а 11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов.

В настоящее время российские военнослужащие ведут зачистки шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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