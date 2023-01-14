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Очевидцы рассказали о применении ВСУ фосфорных боеприпасов в Соледаре

Очевидцы рассказали об обстреле ВСУ гумконвоев в Соледаре фосфорными боеприпасами
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Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
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Украинские войска обстреливали фосфорными снарядами гуманитарные конвои с беженцами в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 14 января, рассказали очевидцы событий.

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«Применяли и по мирным, и по военным. И они, и мы были под угрозой, на грани жизни и смерти», — сказала «РИА Новости» беженка из Соледара.

Она добавила, что украинские военные знали, что это едут мирные люди.

По словам другой жительницы города, в составе украинских сил в Соледаре также находились наемники из Польши и Великобритании.

Накануне очевидец рассказал, что с первых дней присутствия украинских военных в городе среди них были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники. Он предположил, что решение пустить опытных солдат вместе с новобранцами было связано со стремлением киевского руководства избежать случаев дезертирства или самовольной сдачи в плен.

Ранее в тот день, украинский боевик в районе Соледара сообщил журналистам телеканала CNN, что украинские власти отдали приказ оставшимся солдатам стоять до конца, при этом буквально бросив военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) без еды и воды. Он подчеркнул, что моральный дух украинских войск в упадке.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. На этой неделе Минобороны РФ сообщило о блокировании Соледара с северной и южной части города, а 11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов.

В настоящее время российские военнослужащие ведут зачистки шахт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил героизм российских военных при взятии Соледара — города, который имеет важное значение для продолжения успешного наступления на донецком направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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