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Житель Соледара рассказал о колоссальных потерях украинских боевиков

«РИА Новости»: житель Соледара заявил об огромных потерях ВСУ в городе и телах во дворах
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Фото: Соцсети
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Житель Соледара Донецкой Народной Республики (ДНР) рассказал о потерях, которые понесли украинские националисты в городе. Об этом стало известно в пятницу, 13 января.

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«Потери огромные. Даже на земле [тела] просто под подъездами валялись. Когда российские войска стали штурмовать город, это стало еще более явно... Остатки тел лежали по всему двору, и никто их не забирал — да они им и не нужны, они — мясо», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Также местный житель рассказал, что с первых дней присутствия украинских военных в городе среди них были как мобилизованные и добровольцы, так и контрактники.

Мужчина предположил, что решение пустить опытных солдат вместе с новобранцами было связано со стремлением киевского руководства избежать случаев дезертирства или самовольной сдачи в плен.

Накануне телеканал CNN обнародовал заявление украинского боевика, который на условиях анонимности рассказал, что некоторым военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующим в боевых действиях в Соледаре, Киев так и не дал приказа отступить. Таким образом, уточнил боевик, украинские военные остались без еды и воды и из последних сил стараются стоять до конца. Он признался, что моральный дух бойцов практически сошел на нет.

Также 12 января сообщалось, что сухопутные украинские войска потеряли порядка 200 человек во время безуспешной контратаки на Соледар. Уточнялось, что 10 января украинская сторона французских бронетранспортерах VAB и британских противоминных БТР Wolfhound попыталась прорвать окружение Соледара, однако российские военные обнаружили противника и уничтожили военных ВСУ дежурным звеном штурмовиков Су-25.

В этот же день советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после взятия Соледара президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнаны в тупик. Тем не менее они продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую. Напор со стороны России только усиливается, а новых вооружений для Украины в ближайшие месяцы не поступит, добавил эксперт.

11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов. Из города были выведены мирные жители. Боевики, не пожелавшие сдаться в плен, были ликвидированы.

Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Соледаре было уничтожено порядка пяти бригад Вооруженных сил Украины.

На следующий день, 12 января, подполковник Народной милиции (НМ), депутат парламента ДНР Андрей Баевский сообщил, что отдельные небольшие очаги сопротивления ВСУ сохраняются в Соледаре. После потери Соледара ВСУ вынуждены перебрасывать на артемовское направление вооружение, которым ранее обстреливали Донецк, добавил он.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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