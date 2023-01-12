Киевский эксперт заявил о тупике для Зеленского после взятия Россией Соледара

После взятия Россией города Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) у Киева уже не останется сил и вооружения для удержания своих позиций. Об этом заявил 12 января советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«На фронте ничего хорошего нет. <…> Бахмут (укр. название — Артемовск. — Ред.) придется оставлять, если Соледар будет потерян. Танков, — это всё обещания, — никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится», — отметил Соскин в обращении в своем YouTube-канале.

Эксперт предложил посмотреть на вещи реально, указав, что напор со стороны России только усиливается, а новых вооружений для Украины в ближайшие месяцы не поступит.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в тупик своими решениями, выразил мнение Соскин, и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую.

«А кто за это будет отвечать? Зеленский? Он соберет манатки и смоется с (руководителем офиса президента Украины Андреем. — Ред.) Ермаком и женой своей. Кто, (советник главы офиса президента Украины Михаил. — Ред.) Подоляк будет отвечать, (секретарь СНБО Алексей. — Ред.) Данилов, (советник офиса украинского президента Алексей. — Ред.) Арестович или (министр обороны Украины Алексей. — Ред.) Резников? Они все посмываются, и всё», — высказался он.

Ранее в этот день американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг сообщил, что Россия одерживает уверенную победу в борьбе с НАТО на Украине и в любом случае одержит победу в этом конфликте. Свой пост политик сопроводил ссылкой на новость о взятии российскими войсками Соледара в ДНР.

О полном освобождении города сообщил 11 января основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине. Он также призвал на данном этапе еще больше сделать для предоставления помощи Киеву.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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