Россия одерживает уверенную победу в борьбе с НАТО на Украине. Такое заявление сделал в четверг, 12 января, американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Украина и НАТО по-прежнему решительно проигрывают, а Россия по-прежнему уверенно выигрывает. Так было с начала марта 2022 года по сегодняшний день», написал политик в своем аккаунте в Twitter.

Он также выразил уверенность, что Россия в любом случае одержит победу в этом конфликте. «Россия не может проиграть в этом противостоянии, а Украина и НАТО не могут в нем выиграть», — отметил он.

Свой пост политик сопроводил ссылкой на новость о взятии российскими войсками Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР).

О полном освобождении города сообщил накануне основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине. Он также призвал на данном этапе еще больше сделать для предоставления помощи Киеву.

Ранее, в конце декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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