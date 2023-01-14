Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский энергохолдинг сообщил о повреждении двух ТЭС
Общество
Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище
Мир
Вучич указал на попытку главы Косово сделать из себя нового Зеленского
Мир
Представитель Эрдогана отметил неспособность Киева истощить Россию
Наука
Экипаж «Союза МС-22» в случае ЧП покинет МКС на российском и американском кораблях
Общество
Актер Андрей Ургант назвал большой потерей смерть Инны Чуриковой
Общество
Жители Соледара рассказали о жестоком отношении боевиков ВСУ
Мир
Офицер армии США Иствуд констатировал нехватку боеприпасов у США для Украины
Мир
Около 97% граждан Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Происшествия
ВСУ нанесли массированный удар по городу Пологи в Запорожской области
Армия
В центре Соледара практически не осталось целых домов после обстрелов ВСУ
Мир
Великобритания отозвала посла из Ирана
Сюжет:

Участник боя в Соледаре назвал действия российских сил неожиданностью для ВСУ

Участник боя в Соледаре рассказал о действиях российских сил, ставших неожиданными для ВСУ
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действия российских сил в Соледаре оказались неожиданными для украинских военных. Об этом в субботу, 14 января, рассказал боец группы «Вагнер», принимавший участие в освобождении города.

Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

По его словам, российские группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. Затем штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали украинским силам пути снабжения.

«То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны. <...> Это был такой внезапный маневр, которого он вообще не ожидал. Здесь их оборонная линия вообще не была продумана», — сказал боец «РИА Новости».

В этот же день жители Соледара рассказали «Известиям» о жестоком отношении украинских солдат к горожанам. По рассказу одной из местных жительниц, за слово «Россия» можно было получить пулю в лоб. Другая жительница заявила, что украинские войска обстреливали гуманитарные конвои с беженцами фосфорными снарядами. Их применяли и по мирным гражданам, и по военным.

Кроме того, очевидцы добавили, что артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы Соледара практически полностью разрушены.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023