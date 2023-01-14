Участник боя в Соледаре назвал действия российских сил неожиданностью для ВСУ

Действия российских сил в Соледаре оказались неожиданными для украинских военных. Об этом в субботу, 14 января, рассказал боец группы «Вагнер», принимавший участие в освобождении города.

По его словам, российские группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. Затем штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали украинским силам пути снабжения.

«То есть противник совершенно не ожидал прорыва с северной стороны. <...> Это был такой внезапный маневр, которого он вообще не ожидал. Здесь их оборонная линия вообще не была продумана», — сказал боец «РИА Новости».

В этот же день жители Соледара рассказали «Известиям» о жестоком отношении украинских солдат к горожанам. По рассказу одной из местных жительниц, за слово «Россия» можно было получить пулю в лоб. Другая жительница заявила, что украинские войска обстреливали гуманитарные конвои с беженцами фосфорными снарядами. Их применяли и по мирным гражданам, и по военным.

Кроме того, очевидцы добавили, что артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы Соледара практически полностью разрушены.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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