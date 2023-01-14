Жители Соледара рассказали о жестоком отношении боевиков ВСУ

Жители Соледара рассказали 14 января в беседе с «Известиями» о том, как солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) относились к горожанам.

«За слово «Россия» можно было пулю в лоб получить. ВСУ били по домам, по линии электропередач. Потом, как увидела, что русские идут, чувства были такие... Хотелось прикоснуться. Когда зашли в дом, я спрашиваю: «Ребята, а вы русские?» Они говорят: «Да». И я так прямо прикоснулась», — рассказала одна из жительниц города по имени Наталья.

Как рассказала жительница Соледара, она получила минно-осколочное ранение с переломом из-за того, что артиллерия ВСУ била по городу кассетными боеприпасами.

Другой житель Соледара по имени Сергей также рассказал о том, как его знакомый человек пострадал от рук украинских солдат.

«Там Иваныч со мной был, ему зубы повыбивали ВСУ. О нас сказали, что мы корректировщики. Потом россияне мирно, культурно вывели нас. Нас Россия проводила», — отметил житель Соледара.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. На этой неделе Минобороны РФ сообщило о блокировании Соледара с северной и южной частей города, а 11 января основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов.

В настоящее время российские военнослужащие ведут зачистки шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».