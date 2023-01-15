Сотрудники ЧВК «Вагнер» показали освобожденные кварталы Соледара

Сотрудники ЧВК «Вагнер» показали съемочной группе «Известий» освобожденный Соледар и рассказали о боях с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Штурм проходил не то, чтобы буднично. Мы столкнулись с серьезным противником и серьезным сопротивлением от украинских националистов. Могу сказать одно — мы, несмотря на их профессионализм, превосходим их по всем статьям, и город — наша стихия, поэтому с нами тягаться здесь бесполезно. Этот штурм был изначально обречен на успех», — сказал один из сотрудников.

По его словам, натиск российских сил был особенно тяжелым и украинской армии пришлось отступить. Сотрудник ЧВК рассказал, что мирные жители, которых выводили из домов при взятии частного сектора, благодарили их за помощь.

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань снял промзону и жилые кварталы Соледара, получившие значительные разрушения.

«Украинские войска использовали здания и сооружения для обороны, организовывали свои огневые точки и нередко оставляли мирных жителей в качестве живого щита также как они это делали в других населенных пунктах», — передает журналист.

Еще один сотрудник ЧВК рассказал, как происходил бой с украинскими военными.

«Здания, где располагались позиции ВСУ, мы обрабатывали очень сильно артой, и пока они не успевают поднять головы, происходит штурм самого города. После отработки артиллерии мы сразу пускаемся в бой, они не успевают понять, что происходит. В такие моменты мы как правило работаем быстрее и резче», — пояснил он.

Накануне, 14 января, сотрудник ЧКВ «Вагнер», принимавший участие в освобождении Соледара, назвал действия российских сил в городе неожиданными для украинских военных. По его словам, российские группы двигались непосредственно сначала по одному направлению и параллельно пробивали коридоры по лесопосадкам совершенно с другого направления. Затем штурмовые отряды ворвались в самый центр города и перерезали украинским силам пути снабжения.

Тогда же очевидцы рассказали, что артиллерия ВСУ целенаправленно уничтожала жилые кварталы города. В итоге центральные кварталы Соледара практически полностью разрушены.

Операция российских войск по освобождению города завершилась вечером 12 января. За день до этого основатель группы «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден от украинских националистов и российские военнослужащие приступили к зачистке шахт.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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